«إمباور» تحث المتعاملين على ضرورة البقاء في حالة اتصال بخدماتها

المصدر: دبي- البيان

دعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» متعامليها إلى البقاء في حالة اتصال بخدماتها، من أجل ضمان الحصول على خدمة تبريد المناطق خلال فصل الصيف الحار بدون أي انقطاع.

وأكدت «إمباور» أنه من أجل التمتع بخدمات تبريد مستدامة وضمن المواصفات العالمية، فمن الضروري على متعاملي الخدمة دفع الفواتير بشكل منتظم وقبل مواعيد استحقاقها لتلافي انقطاع الخدمة وعدم الاضطرار لدفع رسوم الانقطاع، كما يجب على متعاملي «إمباور» التأكد من رقم حساب المستهلك ورقم التسجيل لتجنب أي خطأ في عملية الدفع يمكن أن ينتج عنها انقطاع الخدمة.

كما يجب إجراء الصيانة على أجهزة التبريد.وأكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» ضرورة دفع الفواتير بشكل منتظم لتلافي انقطاع الخدمة، مشيراً إلى أن «إمباور» تقدم خيارات متعددة للدفع إذ من الممكن الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني.

وعن طريق الأنصاري للصرافة، وبنك الإمارات الوطني، وعن طريق تطبيق «دبي الآن»، إضافة إلى مراكز خدمات المتعاملين بدبي. وأضافت الشركة «أداة الحاسبة الإلكترونية» على موقع الشركة الإلكتروني.

من جهة أخرى، أكدت «إمباور» جاهزيتها لاستقبال فصل الصيف من خلال محطات تبريد المناطق البالغ عددها 73 محطة والموزعة في مناطق دبي، من أجل ضمان تقديم خدمة تبريد المناطق ضمن مواصفات صديقة بالبيئة.