«دناتا» ترفع حصتها إلى 70% في شركة إيطالية

المصدر: دبي ـ البيان

استخدمت دناتا خيار شراء 40% إضافية من أسهم «إيربورت هاندلينغ»، لترتفع حصتها في هذه الشركة الإيطالية للمناولة الأرضية ومقرها ميلانو، إلى 70%.

وأصبح لدناتا الآن تمثيل أغلبية في عضوية مجلس إدارة الشركة التي تتولى إدارة عملياتها اليومية منذ استثمارها الأولي فيها عام 2016. وتقدم الشركة التي تأسست عام 2014، مختلف خدمات الركاب والشحن وساحة الطائرات لأكثر من 60 ناقلة جوية تستخدم مطاري ميلانو: مالبينسا ولينيت. ويعد استثمار دناتا الإضافي في هذه الشركة تأكيداً على التزامها نحو السوق الإيطالية التي تدير فيها مراكز تموين في 22 مطاراً. وعلى الرغم من زيادة حصة دناتا فإن الفريق الإداري الحالي سيواصل إدارة الأعمال كالمعتاد.