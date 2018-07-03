فنادق «سنترال» بدبي تحقق نمواً متسارعاً

المصدر: دبي - البيان

أكدت فنادق سنترال بدبي أنها تشهد نمواً متسارعاً على كافة الصعد. وتقدم الشركة نطاقاً واسعاً من الخيارات في فئات الفنادق المتنوعة وتشمل 5 علامات تجارية متميزة وهي: جراند سنترال، سيتي سنترال، سنترال إن، سنترال سويتس وسنترال ليفينج. ووضعت فنادق سنترال خططاً للنمو السريع من شأنها أن ترفع عدد الفنادق التابعة للمجموعة إلى 50 فندقاً في غضون السنوات الخمس المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة «إكس إن بروتيل سيستمز» المتخصصة في برمجيات إدارة الضيافة، أمس، أنها قامت بتنصيب نظاميها الخاصين بإدارة العقارات وإدارة نقاط البيع في كل من فندق رويال سنترال النخلة جميرا وفندق كانال سنترال الخليج التجاري. وستسهم الشراكة القوية بين فنادق سنترال و«إكس إن بروتيل» في تعزيز العلامة التجارية للفنادق الحالية والفنادق الجديدة.