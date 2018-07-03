تعليق التداول على «ماركة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ماركة» أن هيئة الأوراق المالية والسلع قررت تعليق تداول سهمها، لحين الإفصاح عن خطة إعادة الهيكلة التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية المقرر عقدها في 4 سبتمبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان إلى سوق دبي المالي، إن الإدارة في تواصل وتعاون مستمر مع الهيئة لتقديم كل المستندات والمعلومات التي تطلبها من وقت لآخر حتى يتم إعادة التداول على السهم، لحين انعقاد الجمعية العمومية. كانت الجمعية العمومية للشركة أجلت في أواخر أبريل قرار خفض رأس المال ومن ثم زيادته، على أن يتم عقد العمومية القادمة لإعادة النظر في خطة إعادة الهيكلة.