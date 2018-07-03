«زيروكس» تدعم شركاءها في قنوات التوزيع بالإمارات

أعلنت شركة زيروكس طرح برنامج الشركاء العالميين في الإمارات وذلك بهدف مساعدة شبكة شركائها المعتمدين على تعزيز إيراداتهم وتوطيد علاقاتهم مع العملاء، وبشكل خاص على مستوى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المربحة. وبفضل هذا البرنامج، ستستفيد شبكة الشركاء من المبادرات العالمية والإقليمية لشركة زيروكس، إلى جانب التمتع بالدعم التسويقي والاستشاري على المستوى المحلي المقدم من قبل مديري شركاء زيروكس.

وقال كريس غوفير، المدير العام لزيروكس الإمارات: يتيح البرنامج لشركائنا إمكانية توليد المزيد من فرص البيع الفعالة بشكل مستقل وعالي الكفاءة، فهو يتضمن مسارات تعليمية وتدريبية وأدوات مساعدة لإنشاء التطبيقات المتخصصة، وإرشادات توجيهية حول استراتيجيات البيع المتبعة في مختلف القطاعات، وعروضاً توضيحية وتجريبية للمنتجات، ومواد ترويجية. دبي ـ البيان

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