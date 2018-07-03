«الراسخون للعقارات» تفتتح مكتباً بمقر دائرة الأراضي في عجمان

المصدر: عجمان- البيان

باشرت شركة الراسخون للعقارات أعمالها، صباح أمس الأول، بمقر دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بعد أن نالت تصنيف خمسة نجوم على خدماتها العقارية كأول مكتب عقاري في عجمان ينال هذا التصنيف.

وتأتي مباشرة الراسخون للعقارات أعمالها بعد أن خصصت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري مكتبا لها في إطار خطة الدائرة لرفع كفاءة المكاتب العقارية وتحفيزها بتخصيص مكتب لأفضلها لمدة شهرين. كما حصلت الراسخون للعقارات على رخصة مطور رئيسي.

وأعرب خليفة سلطان بن حارب رئيس مجلس إدارة شركة الراسخون للعقارات عن تقديره لجهود الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ولكافة كوادر الدائرة على ما يبذلونه من أعمال متواصلة للارتقاء المتواصل بأداء المكاتب العقارية.

مشيداً برؤية رئيس الدائرة في تعزيز النشاط الإيجابي والحراك الفاعل للمطورين العقاريين والمكاتب العقارية ونهج الدائرة الملموس في تقديم صورة مشرقة ومشرفة عن القطاع العقاري في إمارة عجمان. واعتبر بن حارب أن سياسة دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في تصنيف المكاتب العقارية ومنحها النجوم وفق معايير واضحة تتضمن معاملاتها وشفافيتها وأعداد موظفيها وغيرها يمثل قيمة هامة لرفع كفاءة المكاتب.

وبالتالي انعكاس ذلك على الاقتصاد العقاري ليكون المرآة الحقيقية التي تعكس العمل الكبير الذي تقوم به الدائرة في سبيل تحقيق الريادة العقارية العالمية والتميز ليس للدائرة فقط بل ولكافة المكاتب، وبالتالي خدمات تنافسية أفضل وسوق عقاري نشاط.