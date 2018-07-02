طيران الإمارات تطلق رحلة يومية ثانية إلى براغ

المصدر: البيان الالكتروني

عززت طيران الإمارات السعة المقعدية على خط دبي ـ تشيكيا مع إطلاق خدمة يومية ثانية إلى براغ. وكانت الناقلة قد بدأت خدمة هذا الخط في يوليو 2010 حيث نقلت منذ ذلك الحين حوالي 1.7 مليون مسافر.

وانطلقت الخدمة الجديدة بطائرة بوينج 777-300ER التي توفر 360 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث (8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية)، ما يساهم في تعزيز حركة السياحة من خلال إتاحة 262800 مقعداً إضافياً سنوياً على هذا الخط.

وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 137" مطار دبي الدولي في الساعة 3:30 عصراً، وتصل إلى براغ في الساعة 7:55 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 138"، فتغادر براغ في الساعة 9:35 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 5:30 من صباح اليوم التالي، ما يتيح للمسافرين الاستمتاع بيوم كامل ضمن برامج عطلاتهم أو أعمالهم في مدينة دبي والاستفادة من النشاطات والتجارب المتعددة التي تلبي جميع الأذواق.

كما توفر هذه الخدمة إمكانية مواصلة السفر بسلاسة إلى وجهات شهيرة ضمن شبكة طيران الإمارات وفلاي دبي المشتركة وتشمل بالي وبانكوك وكولمبو وهونج كونج وجوهانسبرغ وكاتماندو وكوالالمبور والمالديف وسنغافورة مع فترات انتظار قصيرة في دبي. وتعد فيتنام إحدى الوجهات الرئيسة للمسافرين التشيكيين والتي تخدمها طيران الإمارات برحلات منتظمة إلى هانوي وهو شي منه.

وتوفر الرحلة اليومية الجديدة طاقة شحن إضافية على طائرة البوينج 777-300ER تصل إلى 20 طناً في كل اتجاه مع حمولة كاملة من الركاب، ما يتيح للشركات التشيكية فرصاً أوسع لتصدير منتجاتها من المكائن والأدوية والمنتجات سريعة العطب والمشغولات الزجاجية وقطع غيار السيارات إلى أسواق في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وأستراليا.

ويحظى ركاب طيران الإمارات بأقصى درجات العناية والراحة والخدمات التي توفرها الناقلة على أيدي أفراد أطقم الخدمات الجوية الودودون من مختلف الجنسيات، بما فيها الجنسية الأنغولية. كما يستمتع المسافرون بنظام الناقلة الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يوفر أكثر من 3500 قناة سمعية وبصرية ويعرض تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والكتب المسموعة، وبمجموعة متنوعة من الأطباق التي يحضرها أشهر الطهاة، وبالمنتجات والخدمات المخصصة للعائلات المسافرة مع أطفال.

وتقدم طيران الإمارات حتى 31 أغسطس المقبل الآيس كريم (البوظة) لركابها مجاناً في مطار دبي الدولي. ويتم تقديم أكواب الآيس كريم للركاب المغادرين والعابرين (الترنزيت) في المبنى 3. ويحضر الآيس كريم، الذي يحمل العلامة التجارية "الإمبراطور Emperor"، من قبل "الإمارات لتموين الطائرات". وتتوقع طيران الإمارات أن تقدم لعملائها خلال هذا الصيف أكثر من مليوني كوب آيس كريم.

وتعزز الرحلة اليومية الجديدة الرحلة الحالية التي تتم بطائرة A380 حيث تغادر الرحلة "ئي كيه 139" دبي في الساعة 8:35 صباحاً وتصل إلى براغ في الساعة 1 بعد الظهر. أما رحلة العودة "ئي كيه 140" فتقلع من مطار براغ الدولي في الساعة 3:55 عصراً لتصل إلى دبي في الساعة 11:50 ليلاً.