حاكم عجمان يصدر مرسوماً بتخفيض الرسم السياحي إلى 7%

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن تخفيض قيمة الرسم السياحي المقرر تحصيله من المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية في إمارة عجمان وذلك بهدف تعزيز النشاط السياحي وزيادة الجاذبية الاستثمارية للإمارة.

ونص المرسوم - رقم /8/ لسنة 2018 - على تخفيض الرسم السياحي المقرر تحصيله لدى المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية في إمارة عجمان بموجب المادة /1/ والمادة /2 / من المرسوم الأميري رقم / 20 / لسنة 2017 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الفندقية والسياحية في الإمارة وذلك من نسبة 10 في المائة إلى 7 في المائة من قيمة كل فاتورة تصدرها المنشأة الفندقية أو المنشأة السياحية.

وبموجب المرسوم يسري هذا التخفيض من أول شهر يوليو 2018 وحتى 31 ديسمبر القادم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه ويعمم على الجهات المعنية كافة بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.

وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قد أصدر في وقت سابق من شهر يونيو الماضي قرارا باعتماد مقترح دائرة التنمية السياحية في عجمان بتخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية بنسبة 3% ليصبح 7% بدلا من 10% حتى نهاية العام الجاري.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن المرسوم الأميري يؤكد على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في زيادة الجاذبية السياحية لإمارة عجمان وتمكين المنشآت الفندقية والسياحية من استقبال مزيد من الزوار والسياح بفضل ما تقدمه من أسعار أكثر تنافسية إضافة إلى تعزيز قطاعات الضيافة والتجارة والخدمات ومنحها فرصا أكبر للنمو والتوسع.

وأشار رئيس دائرة التنمية السياحية إلى أن إمارة عجمان تفتح أبوابها بترحاب كبير لجميع الزوار والسياح القادمين من داخل دولة الإمارات ومختلف دول العالم للاستمتاع بمعالمها الطبيعية وصروحها التاريخية والعديد من المنشآت الفندقية والسياحية التي تقدم أعلى مستويات الخدمة المتميزة إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية والتراثية التي تنظمها الإمارة على مدار العام.

من جانبه رفع سعادة صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على هذا المرسوم الذي يسرع مستهدفات رؤية عجمان 2021 والتي تشمل استقبال أكثر من 700 ألف نزيل في الفنادق والشقق الفندقية.

وأعرب الجزيري عن ثقته بأن هذا القرار سيسهم في استقبال مزيد من الزوار والسياح خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في فترة الإجازة الصيفية والذين تجذبهم شواطىء الإمارة الجميلة وأسواقها ومراكزها التجارية إضافة إلى الخدمات المتميزة التي تناسب مختلف أنواع السياح من الجنسيات كافة.