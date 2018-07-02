«اتصالات» تطلق «الفاتورة الصوتية» لأصحاب الهمم مجاناً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت «اتصالات»، عن إطلاق خدمة «الفاتورة الصوتية»، التي تمكّن المشتركين المكفوفين من فئة أصحاب الهمم، من التعرف إلى تفاصيل الفاتورة الخاصة بحساباتهم مجاناً.

ويمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة الجديدة دون احتساب أي رسوم إضافية، عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء 101، أو زيارة أحد مراكز الخدمة التابعة لاتصالات.

وعند تفعيل الخدمة، سيستقبل العملاء اعتباراً من الشهر التالي، مكالمات تلقائية، تشرح تفاصيل الفاتورة المختصرة باللغة العربية أو الإنجليزية، حسب الاختيار.

كما يمكن للمشتركين أيضاً، التعرف إلى إجمالي المبالغ المستحقة والرصيد السابق، وإجمالي رسوم المكالمات المحلية والدولية والرسائل النصية ورسوم خدمة التجوال الدولي، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، مع وجود خيار تكرار التفاصيل مرة أخرى.

وأكد خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، أن إطلاق هذه الخدمة، يأتي تأكيداً على التزام اتصالات المستمر في توفير أفضل الحلول والتقنيات المبتكرة لجميع أطياف وشرائح المجتمع.