صحيفة هندية: دبي طوّرت نموذجاً مستداماً فريداً

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «ديكان كرونيكل» الهندية أن دبي طورت نموذجاً مستداماً فريداً. ويتمثل هذا التفرد في قدرة دبي على الاحتفاظ بازدهارها بغض النظر عن الأحوال الاقتصادية السائدة لدى جيرانها، بمعنى أن اقتصاد دبي قادر على الصمود، سواءً كانت المدن المجاورة لدبي تشهد ازدهاراً أو تراجعاً اقتصادياً. جاء ذلك في سياق مقال نشرته الصحيفة اليومية الناطقة باللغة الإنجليزية أمس، وتناولت فيه الأوضاع الاقتصادية الراهنة في منطقة الخليج.

وأضافت الصحيفة أن دبي أثبتت مرونتها الاقتصادية باقتدار أكثر من مرة، وكان أبرزها في أعقاب الأزمة المالية التي داهمت المنطقة في العام 2008، حيث صور الإعلام الغربي دبي آنذاك كمدينة للأشباح، وبالغ في الحديث عن انتهاء حلم دبي، إلا أن دبي كان لها رأي آخر وعادت لتطل برأسها مجدداً على المشهد الاقتصادي العالمي في غضون بضع سنوات فقط من تلك الأزمة، واستعادت بريقها على نحو يفوق ما كان قبل اندلاعها.

وأكد مقال الصحيفة أن دبي تعمل كبؤرة استقرار في منطقة تموج بالاضطرابات. وأضاف أنه طالما دبي تواصل نجاحها في الاضطلاع بهذا الدور، فستظل تتحدى المعارضين والمشككين.