«طيران الإمارات» قدّمت 19.1 مليار درهم أرباحاً لحكومة دبي

المصدر: Ⅶدبي ـــ لؤي عبدالله

قدمت مجموعة طيران الإمارات لحكومة دبي أرباحاً بلغ مجموعها منذ انطلاقتها حتى اليوم 19.1 مليار درهم منها 2 مليار درهم عن السنة المالية الماضية، وذلك بحسب بيانات مالية مجمعة صادرة عن طيران الإمارات، حيث تم إعادة ضخ هذه التوزيعات في الاقتصاد، ما ساعد على تمويل مشاريع البنية الأساسية، بما في ذلك مختلف مراحل توسعات مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم وغيرها من مشاريع البنية التحتية.

واستثمرت المجموعة خلال السنة المالية 2017/2018 ما إجماليه 9 مليارات درهم، (2.5 مليار دولار) لشراء طائرات ومعدات جديدة، وإنشاء مرافق حديثة وتطوير المرافق القائمة، وجلب أحدث التقنيات وتوظيف المزيد من الكفاءات البشرية وتطوير مهاراتهم حيث بلغ إجمالي أعداد العاملين في أكثر من 80 شركة تابعة لمجموعة الإمارات، 103363 شخصاً، ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية.

وبحسب التقرير الاقتصادي لمؤسسة «أكسفورد» فإن قطاع الطيران سيشكل 20% من إجمالي الناتج الوطني في دولة الإمارات بحلول عام 2020، فيما يشكل نحو 53.1 مليار دولار (194.5 مليار درهم) أو ما نسبته 37.5% من إجمالي الناتج المحلي على مستوى دبي فقط، فضلاً عن نحو 754 ألف وظيفة.