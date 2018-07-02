موقع غرفة أبوظبي يتيح استخراج شهادة المنشأ إلكترونياً

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خدمة شهادة المنشأ الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان الأعضاء الراغبين بإصدارها، التقدم للحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة وأيام العطلات الرسمية.

وتأتي هذه المبادرة، لمواكبة توجهات حكومة أبوظبي الرقمية، من خلال المساهمة في التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمتعاملين، كما تهدف إلى المساهمة في رفع مكانة إمارة أبوظبي على مؤشر التنافسية الرقمية على المستويات الإقليمية والدولية.

وأكد محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أن هذه الخدمة التي أطلقتها الغرفة في منتصف مايو 2018، تعد نقلة نوعية في الإجراءات الخاصة بخدمات المتعاملين، وإضافة جديدة لما تقدمه غرفة أبوظبي للأعضاء من خدمات متميزة على أعلى المستويات، والتي تتميز بالجودة، وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن تسهيل إجراءات المتعاملين، حيث يتيح النظام الإلكتروني الجديد أيضاً، إمكانية الحصول على فاتورة موحدة ومعتمدة إلكترونياً من الموقع، بالإضافة إلى نسخ إضافية من الشهادة والفاتورة، وترجمتها، وإصدار قائمة التعبئة

وأشار المهيري إلى أن شهادة المنشأ الإلكترونية، معتمدة من قبل غرفة أبوظبي والغرفة الدولية.

وأوضح أن الغرفة حرصت من خلال المبادرة الجديدة، على التأكد من إتمام الإجراء بشكل ميسر، بحيث يتم إصدار فاتورة موحدة على مستوى الشكل والبيانات لجميع الأعضاء، ما ييسر على المتعاملين إجراءاتهم، وذلك بعدم الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة العملاء لختم واعتماد فواتيرهم الخاصة، وذلك في حال رغبة الشركات بإتمام إجراءاتها إلكترونياً، منوهاً بأنه يتعين على المتعاملين مراجعة السلطات الجمركية حول العالم لبلد الاستيراد، وذلك للتأكد من قوانينهم في قبول النسخ الإلكترونية الجديدة والمعتمدة من شهادات المنشأ. وأكد أن إحصاءات استخراج شهادات المنشأ الإلكترونية، بلغت منذ بداية إطلاق النظام في منتصف مايو وحتى بداية يوليو، 1030 شهادة، كما أن المؤشر في ازدياد مستمر، ما يؤكد استفادة المتعاملين من هذه الخدمة بشكل مميز.

من جانب آخر، حرصت غرفة أبوظبي، على إتاحة خيار الحصول على النسخ الأصلية لشهادات المنشأ والفواتير المصدقة إلكترونياً، من خلال تخصيص مكائن الخدمة الذاتية عالية الجودة، دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة المتعاملين أوقات العمل الرسمية، وذلك بحسب متطلبات إنهاء إجراءات تصديرهم لبضائعهم، وبحسب المتطلبات الجمركية حول العالم، أو متطلبات الجهات الرسمية وغير الرسمية.

مكائن

من المقرر الانتهاء من توزيع مكائن الخدمة الذاتية خلال العام الجاري على المناطق الحيوية في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، والتي سيتم من خلالها طباعة الشهادات الأصلية على مدار الساعة والأسبوع.