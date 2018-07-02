«الاتحاد» تطلق خدمة الشحن الجوي للسيارات

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أطلق «الاتحاد للشحن»، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، خدمة الشحن الجوي للسيارات، والتي صممت خصيصاً لتسهيل نقل الآليات حول العالم. يأتي ذلك مع اقتراب العطلة الصيفية وموجة الطلب الموسمية على شحن السيارات الفاخرة إلى مختلف الوجهات الرائجة حول العالم.

وينقل «الاتحاد للشحن» مئات السيارات الفاخرة سنوياً على متن طائراته المخصصة للركاب والشحن على حد سواء، ومن شأن الخدمة الجديدة منح عملائنا مزيداً من السهولة في ما يخص تجربة الحجز.

وقال عبدالله محمد شديد، المدير الإداري لشؤون الشحن والخدمات اللوجستية في الاتحاد للطيران: «يسرّنا أن نطرح الخدمة الجديدة تلك في الأسواق، خاصة مع الارتفاع الكبير للطلب عليها في السنوات الأخيرة، وقد تضافرت الجهود لتحسين الخدمات التي نقدمها على هذا الصعيد، لتثمر عن توفير خدمات مناولة الآليات في محطات رئيسية جديدة خلال العام 2018».

ومع اقتراب موسم العطلات الصيفية، تتوافر خدمة الشحن الجوي للسيارات لكافة الراغبين بنقل سياراتهم الفاخرة بشكل فوري. ويستفيد العملاء الذين يختارون تلك الخدمة من سجل الاتحاد للشحن المتميز في مناولة عدد من أفخر وأعلى السيارات قيمة حول العالم. يتم توفير خدمة الشحن الجوي للسيارات من خلال فريق عمل مخصص يتولى عملية توصيلها إلى وجهتها النهائية بسرعة وسلامة وأمان.

كما ستتيح الخدمة الجديدة على مدار العام، تلبية طلبات عشاق السباق ممن يرغبون بقيادة سياراتهم على حلبات السباق الشهيرة مثل حلبة سباق مرسى ياس في أبوظبي، موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 منذ العام 2009.