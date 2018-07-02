«اقتصادية دبي» تبدأ تعهيد ترخيص وتسجيل الشركات التابعة للمناطق الحرة في «تيكوم»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقّع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اتفاقية تعاون مع أيه إكس إس - الإدارة التشغيلية لمجموعة تيكوم والتابعة لدبي القابضة، تتيح لها ترخيص وتسجيل جميع الشركات العاملة التابعة للمناطق الحرة ضمن مجموعة تيكوم، والبالغ عددها أكثر من 4000 شركة ضمن مجمع دبي الصناعي وحي دبي للتصميم والبرشاء هايتس، إضافة لأي شركة قائمة ضمن أحد المشاريع العقارية التي طورتها تيكوم، لتسهيل عملها وجعلها قادرة على إنجاز جميع احتياجاتها دون الاستعانة بمراكز خدمة خارجية، وتمكينها من إنجاز معاملاتها ضمن مكان واحد، بما فيها خدمات التعهيد وطلبات الترخيص والتسجيل التجاري. يأتي ذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية بتطوير تنافسية بيئة الأعمال في الدولة لجعلها أكثر كفاءة وفاعلية وجذباً للشركات.

وقع الاتفاقية عمر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ والدكتور أيوب كاظم، مدير عام «ايه إكس إس». وتنص الاتفاقية على السماح لشركة «ايه إكس إس» axs صلاحية الدخول على نظام التراخيص التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والخاص بطلبات الترخيص والتسجيل التجاري (خدمات التعهيد)، واستلام الوثائق والمتطلبات اللازمة. وبموجب الاتفاقية فإن 70% من الوظائف المستحدثة في axs يجب أن يشغلها مواطنون إماراتيون.

وقال عمر بو شهاب: نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تبسيط إجراءات ترخيص الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بالمناطق الحرة والتي من شأنها تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية لجذب الاستثمارات وازدهار مشاريع الأعمال. وسنعمل من خلال شراكتنا مع axs الإدارة التشغيلية لمجموعة تيكوم والتابعة لدبي القابضة على تعزيز دور وأداء سوق المناطق الحرة، وبالتالي رفع الإنتاجية والأداء الاقتصادي لإمارة دبي إلى أعلى المستويات.

وقال الدكتور أيوب كاظم إنه أصبح بإمكان مراكز axs تقديم خدمات الترخيص والتسجيل التجاري المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بما يحسن من تجربة شركاء الأعمال في تيكوم، وشدد على أهمية رقمنة الخدمات لمسايرة توجهات الدولة الاستراتيجية وتعزيز تنافسيتها، وأضاف: شهدنا مؤخراً تقدم الإمارات إلى المركز 17 عالمياً في النسخة الثانية من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهو ما يعكس إمكانات الدولة التنافسية الرقمية، ولا بد لنا من العمل المستمر على تطوير وزيادة رقمنة جميع خدماتنا، بما يخدم تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تبني اقتصاد المعرفة.

جوائز

حازت «إيه إكس إس» ثلاث جوائز منذ تأسيسها في العام 2014. وتهدف axs لعقد شراكة مع مؤسسات خاصة، ودوائر وهيئات اتحادية مثل شركات التأمين ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي ووزارة الخارجية، وغيرها، لتسهيل وتنويع الخدمات للشركاء في المناطق الحرة وغير الحرة التابعة لتيكوم.