شركة تابعة لـ«أرابتك» تفوز بعقد في مشروع خور دبي

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

أعلنت «أرابتك القابضة» أن شركة الإمارات فالكون للأعمال الكهربائية والميكانيكية «إيفيكو» التابعة لها فازت بعقد تبلغ قيمته 117 مليون درهم لتنفيذ الأعمال الميكانيكية، الكهربائية في قطعة الأرض رقم 19 من أبراج «كريك هورايزون» ضمن مشروع خور دبي. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، أن شركة «الفطيم كاريليون»، المقاول الرئيسي، هي التي أرست هذا العقد على «إيفيكو».

وقد بدأ تنفيذ العمل في المشروع منذ يونيو الماضي، ومن المنتظر انتهاؤه في غضون 20 شهراً.

وقال «هاميش تيرويت»، الرئيس التنفيذي لأرابتك: «إن تكرار إرساء عقود المشروعات علينا من جانب عملائنا الرئيسيين يعد شهادة على التزامنا المستمر بتطبيق مناهج مبتكرة لتحسين أعمالنا وقدرتنا على الإنجاز».