طيران الإمارات تشغّل طائرتها A 380 إلى مسقط لمرة واحدة

المصدر: Ⅶدبي- البيان

وصلت طائرة الإمارات A380 صباح أمس إلى مطار مسقط الدولي في رحلة منتظمة لمرة واحدة، وذلك احتفالاً بمرور 25 عاماً على بدء خدمات الناقلة إلى سلطنة عُمان، وتأكيداً لجاهزية المطار الذي افتتح حديثاً لاستقبال طائرات الإيرباص A380 ذات الطابقين. وقاد طائرة الإمارات A380، التي تعد أكبر طائرة ركاب في العالم القبطان العماني مسلّم الداوودي ومساعده الإماراتي الضابط أول ناصر عبد الله العويس.

ووصل على متن الطائرة وفد من كبار الشخصيات يتقدمهم الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، ولقيت الطائرة استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه. وكان في استقبال الوفد عدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي المطار وممثلي وسائل الإعلام، الذين قاموا بعد ذلك بجولة داخل الطائرة واستمعوا إلى شرح عن منتجاتها وتجهيزاتها الفريدة. والطائرة مقسمة بتوزيع الدرجات الثلاث: 429 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية في الطابق السفلي، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى في الطابق العلوي.

وتقدم الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، بالشكر إلى سلطات مطار مسقط الدولي على التسهيلات التي وفرتها لإنجاح هذا الحدث. وقال: يشكل وصول طائرة الإمارات إيرباص A380 إلى سلطنة عمان للمرة الأولى إنجازاً حقيقياً، يعكس التزامنا تجاه هذه الدولة التي أطلقنا خدماتنا إليها منذ 25 عاماً. وتعد عُمان وجهة مهمة لطيران الإمارات في المنطقة وسنستمر دائماً بتقديم أفضل تجربة لعملائنا وتطوير عملياتنا في هذه السوق.

وكانت طيران الإمارات أطلقت خدماتها إلى مسقط في عام 1993 بمعدل 4 رحلات في الأسبوع بطائرة بوينغ 777-200، ونقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 4.3 ملايين راكب. واليوم تشغل طيران الإمارات ثلاث رحلات يومياً بين دبي ومسقط بطائرات بوينغ 777-300ER، وتوفر للمسافرين من السلطنة متابعة رحلاتهم بسهولة ويسر إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة بما فيها الشرق الأقصى وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

ومنذ عام 2015، نقلت طيران الإمارات 44 ألف طن من الشحنات من وإلى السلطنة، أبرزها المنتجات سريعة العطب مثل الخضروات والفطر والأسماك. وتوظف مجموعة الإمارات 55 مواطناً عمانياً، بمن فيهم 6 طيارين 4 منهم يقودون طائرات إيرباص A380. كما يبلغ عدد الأعضاء العمانيين في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين 53700 عضو.

وكانت رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 862» قد اقلعت من مطار دبي الدولي الساعة 8:25 صباحاً ووصلت مسقط الساعة 9:35 صباحاً. في حين غادرت رحلة العودة «ئي كيه 863» مطار مسقط الدولي الساعة 12:05 ظهراً ووصلت دبي الساعة 1:10 بعد الظهر.

وأعلنت الناقلة عن إطلاق عروض سعرية خاصة للمسافرين من مسقط إلى دبي، وذلك احتفالاً بمرور 25 عاماً على إطلاق خدماتها إلى السلطنة. ويستفيد المسافرون في الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال الذين يقومون بالحجز حتى 10 يوليو من أسعار خاصة، تبدأ في الدرجة السياحية من 69 ريالاً عمانياً ومن 220 ريالاً عمانياً في درجة رجال الأعمال.