شراكات تكتب قصة نجاح «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تنظّم «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري «دبي للسياحة»، الدورة الحادية والعشرين لمفاجآت صيف دبي من 22 يونيو حتى 4 أغسطس 2018، والتي تتضمّن ستة أسابيع من التخفيضات، وتجارب التسوق الممتعة، والفعاليات الرائعة، وذلك بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يحرص على توفير الدعم اللازم لإنجاح هذا الحدث الصيفي الذي يعزز من مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات السياحية للعائلات خلال الصيف.

ويمكن لكافة أفراد العائلة الاستمتاع بأوقاتهم مع وجود الكثير من الأنشطة والفعاليات في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية وغيرها من المعالم والمقومات السياحية الأخرى، إلى جانب العروض الترويجية المميزة.

شركاء استراتيجيون

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحن سعداء بأن نعمل مرّة أخرى مع شركائنا الإستراتيجيين ومختلف الجهات الأخرى خلال مفاجآت صيف دبي، وذلك بعد أن بدأنا فصل الصيف بـ«عالم مدهش»، و«رمضان في دبي»، و«العيد في دبي»، حتى نعزّز من مكانة دبي وجهة سياحية صيفية مفضلة للزوّار من شتّى أنحاء العالم لما تتضمّنه المدينة من مقوّمات سياحية، وفعاليات وعروض ترفيهية وأنشطة متنوّعة أخرى، إلى جانب العروض الترويجية التي تقدّمها مراكز التسوّق والمحلات التجارية ومنافذ البيع المختلفة».

وأضاف الخاجة: «إن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يرتقي بمستوى الفعاليات، وكذلك العروض الترويجية المنظمة كل عام، وذلك للمحافظة على جاذبية دبي للزوّار والمتسوّقين»، مثمناً في الوقت نفسه رعاية ودعم الشركاء الاستراتيجيين لمفاجآت صيف دبي، والتي باتت جزءاً لا يتجزأ من قصة النجاح التي يتم تسجيلها كل عام من خلال تنظيم مثل هذه الأحداث المهمّة.

تخفيضات

وتأتي الدورة الحادية والعشرون للحدث لتقدم زخماً أكبر لقطاع التجزئة من خلال التخفيضات الكبرى التي يقدّمها، والجوائز القيّمة التي يرصدها للمتسوّقين، والمفاجآت العديدة مع نهاية كل أسبوع، وغيرها من الأنشطة والعروض المختلفة.

وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء هذا العام أثمر كذلك في إطلاق بطاقة دبي Dubai Pass، التي تتيح المجال لحاملها توفير حتى 60%، والدخول مجانا لحوالي 30 فعالية ووجهة متنوعة في مختلف أنحاء المدينة.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمفاجآت صيف دبي كلاً من: طيران الإمارات، وإعمار مولز (دبي مول)، وماجد الفطيم العقارية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ومجموعة الفطيم العقارية (دبي فستيفال سيتي مول)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين 1 و 2)، وسوق دبي الحرة، وإينوك ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومراس، واتصالات.

شراكة ودعم

وأكد ممثلو الشركاء الاستراتيجيين حرصهم على دعم مفاجآت صيف دبي، لما تشكّله من موسم مهم يساهم في إنعاش الأسواق في فصل الصيف الذي غالبا ما يتسم بالركود، وتبرز جمالية دبي كوجهة رائعة تستحق الزيارة للاستمتاع بما تتضمنه من معالم ومقومات سياحية وفعاليات عالمية.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «يسرنا أن نشهد على الانطلاقة القوية لمفاجآت صيف دبي هذا العام مع مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات والحسومات التي تستقطب مزيداً من الزوار إلى دبي. ويستفيد القادمون إلى دبي على متن طائرات الإمارات من مناطق عدة، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا والمملكة المتحدة والهند وأستراليا ونيوزيلندا وأفريقيا، من أفضل العروض بينما يستمتعون بعطلتهم مع عائلاتهم وأصدقائهم، ما يرسخ مكانة دبي كمركز لمجموعة واسعة من الأحداث التي تروق للكثيرين».

إعمار مولز

وقال ناصر رفيع، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»: تقدم النسخة الحادية والعشرون من مفاجآت صيف دبي موسماً جديداً من الأنشطة والفعاليات المميزة ضمن كافة وجهات إعمار مولز، بما في ذلك مراكز التسوق والمراكز المتوزعة في المجمعات السكنية والتي تستعد جميعها لاستقبال الزوار والعائلات، وتقدم في الوقت ذاته للأطفال باقة متكاملة من الأنشطة الترفيهية.

وأضاف إننا ملتزمون دائماً بدعم هذه المبادرة المنسجمة في المضمون والأهداف مع الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة تستقطب الزوار على مدار السنة، ولطالما سجلت مراكزنا نشاطاً كبيراً خلال «مفاجآت صيف دبي» في الأعوام الماضية، وكلنا ثقة بأن النجاح سيستمر في دورة هذا العام.

ماجد الفطيم

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، «ماجد الفطيم العقارية»: «تعتبر مفاجآت صيف دبي الحدث الأبرز ضمن قائمة الفعاليات الترفيهية والثقافية السنوية التي تستضيفها دبي. ونحرص كل عام على توفير أرقى تجارب التسوق والترفيه المبتكرة التي تستقطب ملايين الزوار إلى مراكز التسوق الستة التابعة لنا في دبي على مدار الأسابيع الستة لهذه الاحتفالية.

وفي دورة الحدث لهذا العام، تشكل أيضا العروض الترويجية الحصرية العنصر الأبرز الذي يستقطب أعدادا كبيرة من الزوار إلى مراكزنا المختلفة. ولاحظنا أن هناك رغبة متزايدة خلال موسم الصيف لقضاء الأوقات في وجهات داخلية توفر تجارب متكاملة تلبي تطلعات أفراد العائلة من صغار وكبار.

أفضل العروض

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في «مجموعة الفطيم العقارية»: «يُعتبر حدث مفاجآت صيف دبي من أبرز فعاليات التسوّق في الإمارات، لذا نتعاون بصورة وثيقة مع مختلف متاجر التجزئة لتقديم أفضل العروض والمفاجآت، حيث سيحظى 200 فائز بفرصة الحصول على جوائز قيّمة من ’دبي فستيفال سيتي مول‘.

وفي هذا السياق، نقدم لزوارنا أول تجربة ترفيهية مستوحاة من فيلم ’ليغو نينجا غو‘في دبي إلى جانب برنامجٍ حافلٍ بالفعاليات والأنشطة المشوقة لجميع أفراد العائلة. كما نتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لضمان أفضل تجربة ترفيهية ممكنة للمتسوقين وتعزيز المبيعات في مختلف متاجر التجزئة في دبي على مدار 6 أسابيع».

عبد الواحد الرستماني

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لـ«العربية للسيارات»: إننا نفخر دائمًا بالمساهمة في دعم مفاجآت صيف دبي، لأنها تتيح الفرصة لعلاماتنا التجارية للتفاعل مع عملائها الأوفياء، وإقامة علاقات مع المشترين الجدد لأول مرة. ومع أن الحدث مازال في بدايته هذا العام، إلا أننا نتلقى استجابة قيّمة وقوية تساعدنا على تعديل استراتيجياتنا لتلبية احتياجات عملائنا على أفضل وجه ممكن.

وأضاف: «تستقطب مفاجآت صيف دبي ملايين الزوار إلى دبي للاستفادة من العروض الخاصة، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية العالمية التي يجري تنظيمها خلال موسم الصيف، لذا نعتقد أن شراكتنا مع هذا الحدث مهمة للغاية، لأنها تسهم في تحويل المشترين الجدد إلى عملاء مخلصين لعلاماتنا التجارية، وقمنا هذا العام بدمج عروضنا الفريدة مع الكثير من الميزات والفوائد الإضافية لعملائنا، تأكيدًا لجهودنا الرامية لتحقيق سعادتهم ورضاهم».

نخيل مولز

ومن جانبه صرّح عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: «يسرني تأكيد مواصلة نخيل مولز دعم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة كشريك استراتيجي لحدث مفاجآت صيف دبي 2018.

نحن فخورون بتقديم مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية العائلية والأنشطة والفعاليات المميزة في كل من «ابن بطوطة مول» و«سوق التنين» خلال النسخة الحادية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، وسيشمل جدول الفعاليات العديد من العروض الحية وورش العمل التفاعلية والجوائز القيمة التي ستعكس جوهر وروح الحدث. ونحن نتطلع خلال هذا العام إلى نسخة ناجحة أخرى من مفاجآت صيف دبي وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجزئة والتسوق».

سوق دبي الحرة

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نفخر بمواصلتنا الدعم لهذا الحدث السنوي الهام كشريك استراتيجي خاصة مع تزايد أعداد المسافرين عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين وتسوقهم من سوق دبي الحرة، وفي ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين خلال موسم الصيف، نهدف إلى زيادة أعداد المتسوقين في كلا المطارين».

إينوك

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ’اينوك‘:«يسعدنا المشاركة في الدورة الحادية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، الفعالية التي أرست معايير جديدة في مجال العروض بقطاع التجزئة والخدمات الفندقية والأحداث وعروض التوفير خلال الصيف.

وبهذه المناسبة نجدد التزامنا بتزويد عملائنا وزوار إمارة دبي بالخدمات والمنتجات ذات المعايير العالية التي تتماشى مع أهداف مفاجآت صيف دبي وتؤكد مكانة دبي الرائدة كأفضل وجهة صيفية لكافة أفراد العائلة».

ميركاتو

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا: «يسر ميركاتو أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن يشارك بمفاجآت صيف دبي في دورته الحادية والعشرين كونه جزءاً من هذا الحدث منذ البدايات.

وتعتبر مفاجآت صيف دبي إحدى أبرز الفعاليات المرتقبة في الدولة وتجتذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم لقضاء تجربة حافلة بالحسومات والفعاليات الترفيهية وفرص التسوق وربح الجوائز القيمة خلال أشهر الصيف.

«اتصالات» جزء من الفعاليات الوطنية

قال عبد الله المانع، مدير عام «اتصالات» لمنطقة دبي: إن مفاجآت صيف دبي، والتي تنعقد في عامها الـ21، تعتبر إحدى أبرز الفعاليات المرتقبة في دولة الإمارات، حيث تجتذب الزوار المحليين والإقليميين من مختلف أنحاء العالم لقضاء تجربة حافلة بالفعاليات الترفيهية وفرص التسوق وربح الجوائز خلال أشهر الصيف.

وأضاف أنه من خلال مواصلة رعايتنا لهذا الحدث في إطار مسؤوليتنا المجتمعية وشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نتشرف بأن تكون «اتصالات» جزءاً من الفعاليات الوطنية التي تهمّ عملاءنا من جهة، وتسهم من جهة أخرى في تعزيز الاقتصاد الوطني وإبراز الصورة الحضارية والمكانة المتفردة للدولة في المشهد العالمي للسياحة والترفيه. وأوضح أنها تعد كذلك منصة مثالية للوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور من مختلف الجنسيات والثقافات وتعزيز تجربتهم.

وجهات «مِراس» مكوّن أساسي في تجارة دبي

قالت سالي يعقوب، المدير التنفيذي للمراكز في «مِراس»: «بوصفنا شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يسرنا في «مِراس» أن نشارك في هذه الدورة من مفاجآت صيف دبي 2018. وإذ تشكل وجهاتنا المتعددة مكوناً أساسياً في المشهد العام لتجارة التجزئة في دبي، فإننا متحمسون للإسهام في تحقيق الهدف العام، المتمثل في جعل دبي وجهة صيفية لا مثيل لها للتسوق والترفيه.

وأضاف سالي يعقوب: «نحن بدورنا سوف نواصل تقديم باقة رائعة من الخصومات والعروض الترفيهية والمزايا للمتسوقين والزوار في «سيتي ووك» و«بوكس بارك» و«ذا بييتش» و«ذا أوتليت فيلدج» و«السيف» و«لا مير»، طوال فترة مفاجآت صيف دبي الممتدة لستة أسابيع، ونحن واثقون بأن الحدث سيحقق نجاحاً لافتاً، وسيوفر للمتسوقين تجارب مذهلة».