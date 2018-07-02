«وصل» تستهدف المزيد من المستثمرين الصينيين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استعرضت مجموعة وصل لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في دبي، مشروعها «وصل1» في «المعرض الرائد للعقارات الفخمة 2018» الذي استضافته العاصمة الصينية بكين مؤخراً. واستقطب الحدث أكثر من 7 آلاف شخص من رجال الأعمال والأثرياء الصينيين، إضافة إلى المستثمرين وأصحاب العقارات الفاخرة الذين يتطلعون لشراء العقارات في الخارج.

يأتي ذلك بعد الإطلاق الناجح لأول برجين (C وD) في «وصل1»، وبيع معظم الوحدات في زمن قياسي. وتم إطلاق البرج الثالث (A) في سوق التملك الحر، وكان محور التركيز لمشاركة وصل في المعرض الصيني، حيث استعرض ممثلو الشركة الخيارات المتاحة للمستثمرين.

وتعد الأبراج الثلاثة جزءاً من مشروع «بارك غيت ريزيدنسيز» الذي يمثل المرحلة الأولى من «وصل1»، المشروع الذي يتمتع بموقعه الاستراتيجي، وإطلالته المباشرة على حديقة زعبيل قرب محطة مترو الجافلية، وأول مشروع للتملك الحر يتم تطويره في منطقة زعبيل.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: «أتاحت لنا مشاركتنا في المعرض فرصة ثمينة للوصول إلى المشترين الصينيين، وعرض مشروع «بارك غيت ريزيدنسيز» الذي يقدم مزيجاً مثالياً للمساحات المعيشية المثالية والشقق العصرية والمرافق الاستثنائية في بيئة هادئة وسط المدينة. وقد شهدنا طلباً عالياً من قبل زوار المعرض، ما يسهم حقاً في دعم رؤية دبي لجذب موجة جديدة من الاستثمار الصيني، من خلال عرض الخيارات العقارية الجذابة التي تمتاز بجودتها العالية. ونحن على ثقة تامة بأن البرج (A) سيعكس الأداء القوي الذي حظي به البرجان (C وD)، خاصة بين المستثمرين الصينيين».

وكانت «وصل» أطلقت أول برجين في «وصل1» في سبتمبر 2017، وسجلت الوحدات إقبالاً عالياً من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ما يعكس جاذبية المشروع وسمعة دبي الراسخة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري. ويدعم هذا الإنجاز مهمة «وصل» في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المرحلة الثانية من «وصل1» في الربع الأخير من العام الجاري 2018، وستكتمل في النصف الأول 2022. وسيضم مشروع «وصل1» عند اكتماله مساحات ومباني متكاملة، وسيشتمل على 9 أبراج سكنية وفندق وأربعة أبراج متعددة الاستخدامات، وساحة مركزية، ومجموعة واسعة من المرافق.