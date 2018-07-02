أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل في نوفمبر

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

تنظم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل يومي 7 و8 نوفمبر في منتجع سانت ريغيس جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي.

وقال عبد الله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن الإمارات تقف كانت في الطليعة فيما يتعلق بتطوير وسائل بديلة للتنقل بتقنيات مستدامة مع إعطاء الأولوية لتحويل النقل الجماعي إلى أنظمة أكثر كفاءةً وذكاء، مضيفاً أننا في «مواصفات» ندرك أن الإمكانات الحقيقية لهذه التقنيات لا يمكن أن تتحقق بالكامل حتى يتم إعداد القاعدة التشريعية والفنية لها. ونعمل بشكل وثيق مع المصنعين والجهات التنظيمية بجميع أنحاء العالم، ونتابع عن كثب التطورات في هذا القطاع، ونسعى باستمرار إلى وضع إطار تنظيمي ومعايير تتوافق مع التشريعات العالمية.

مبادرات

وأوضح أن الإمارات شهدت بالفعل سلسلة المبادرات من مختلف الجهات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف المحددة في البرنامج الوطني لرؤية الإمارات 2021، واستراتيجية النقل الذاتي في دبي، واستراتيجية التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولزيادة الوعي بين الجمهور ودعماً للكوادر الوطنية والشابة فنحن بصدد إطلاق العديد من المبادرات المهمة هذا العام في المؤتمر مثل جناح «صنع في الإمارات» . وإدراكاً منا واحتفاءً بالبحوث التي تقوم بها الجامعات في المنطقة في مجال التنقل المستدام وتطوير البنية التحتية الداعمة والإبداع الرقمي في مجال التنقل، يسعدنا أيضاً إطلاق «جائزة الإمارات الدولية لمركبات المستقبل» خلال المؤتمر هذا العام.

دليل

قال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة: المبادرات الحكومية الأخيرة لتحويل وسائل النقل إلى وسائل مستدامة وذكية وذاتية القيادة دليل ساطع على أن الإمارات سبّاقة عالميا في التحول إلى أنظمة النقل الذكية والصديقة للبيئة.