«رينوس» تطلق أول خدمة للشحن البحري المجمع بين دبي وأوروبا

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

أطلقت مجموعة «رينوس» الألمانية خدمة الشحن البحري المجمع عبر الحاويات المبردة بين دبي وأوروبا، وتعد الخدمة الأولى من نوعها على هذا الخط، وفقاً لموقع «ذي لود ستار» الشبكي البريطاني المعني بشؤون الخدمات اللوجستية.

ويٌقصَد بالشحن المجمع نقل شحنات تابعة لأكثر من شركة على حاوية واحدة. وتستهدف الخدمة الجديدة شركات الشحن الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في شحن المواد الغذائية من ألمانيا، النمسا، وسويسرا، إلى جانب دول البنلوكس الثلاث (بلجيكا، هولندا ولوكسمبورغ). وكانت هذه الشركات تلجأ عادة إلى شحن بضائعها جواً.

وسيتم تشغيل الخدمة بصفة نصف شهرية، حيث سيتم تجميع الحاويات المبردة في مخازن الخدمات اللوجستية المسجلة باسم «رينوس بروجكتس»، وهي تابعة لمجموعة «رينوس»، ويقع مقرها في بريده الهولندية. وتنتقل الحاويات بعد ذلك إلى ميناء روتردام ومنها تنطلق في رحلة مدتها 19 يوماً إلى ميناء جبل علي في دبي، حيث تتسلم «رينوس» الشحنات، وتتولى نقلها إلى المستهلك النهائي. ويمكن لمصدري السلع الغذائية في المملكة المتحدة الاستفادة من خدمات الشحن البري التي تقوم «رينوس» بتشغيلها عبر بعض المدن مثل مانشستر وبرادفورد.