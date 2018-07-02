«بي دبليو سي» تعلن أسماء شركاء جدد في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط واستراتيجي آند، أسماء 32 شريكاً جديداً اعتباراً من الأمس، ويتمتع غالبية الشركاء بخبرات متنوعة تتمحور حول الخدمات الرقمية والمالية والصفقات والقطاع العام، والتي تعد من أولويات الشركة. وتُمثل هذه المجموعة الجديدة من الشركاء رقماً قياسياً في الشركة، نظراً لاحتياجات عملائنا في سوق دائم التغير، وذلك سعياً منا لتقديم الخدمات لهم في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.

وقال هاني أشقر الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: يعكس انضمام الشركاء الجدد استمرارنا في الاستثمار في الشرق الأوسط، حيث نسعى لبناء الثقة وحل التحديات التي تواجه المنطقة. ونلتزم عاماً بعد عام بتعيين مجموعة من الشركاء تتمتع بخبرات متنوعة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.