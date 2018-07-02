«إس إن سي لافالين» تفوز بعقد لـ«بي بي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

فازت مجموعة «إس إن سي لافالين» وأتكينز التي انضمت إلى المجموعة العام الماضي، بعقد من شركة «بي بي» لمدة 5 سنوات. وبموجب هذا العقد سيشمل إطار العمل 4 خدمات أساسية تضم كلاً من: تحليل أنظمة الأنابيب البحرية الرافعة ومنابع النفط، تحليل وإجراء اختبار لأي إجهاد بمنابع النفط، إضافة إلى تحليل شامل لأنابيب استكمال النفط، وأخيراً رصد وتحليل لأنظمة الأنابيب الصاعدة في المياه المفتوحة.

وقال مارتن جرانت، نائب الرئيس لشؤون الاستشارات والخدمات الهندسية بقطاع النفط والغاز لمجموعة «إس إن سي - لافالين»: «اختيار «بي بي» شركتنا لتولي مسؤولية عقد دقيق يتطلب مهارات عالية المستوى لإجراء التحاليل اللازمة لوضع الأنابيب والخطوط الصاعدة، ما هو إلا دليل قاطع على ثقتهم بمستوى جودة أدائنا، الذي ظهر جلياً خلال فترة شراكتنا التي امتدت على مدار 50 عاماً، حيث أظهر خبراؤنا المختصون من جميع أنحاء العالم روح التعاون والعمل الجاد أثناء تنفيذ مشاريعنا». وأضاف: «من جهتنا، فنحن نتطلع إلى الاستمرار والمزيد من التعاون وتوطيد هذه الشراكة الاستثنائية مع شركة «بي بي» على الصعيد العالمي، وذلك من خلال تقديم أفضل نخبة من الكفاءات والخبرات من مجموعة «إس إن سي لافالين - أتكينز».

ويعد هذا العقد الأول من نوعه الذي تمنحه شركة «بي بي» لمجموعة «إس إن سي لافالين - أتكينز»، وهو ما يعتبر بمثابة خطوة هامة لتعزيز إطار التعاون بين الشركتين، وذلك من خلال تنفيذ عقد العمل العالمي الخاص بالخدمات الهندسية والاستشارية الذي يمتد لمدة 5 سنوات، إضافة إلى عقد العمل العالمي الخاص بخدمات الهندسة المفاهيمية والذي سيستمر لمدة 3 سنوات، والتي بدأت شركة «أتكنز» بالإشراف عليها مسبقاً.