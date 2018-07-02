«دبي لصناعات الطيران» تؤجّر طائرة بوينغ لشركة برازيلية

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران» أن شركة «دبي لصناعات الطيران كابيتال»، ذراع التأجير التابعة لها، تسلمت طائرة بوينغ 737 ماكس 8، وسوف تقوم بتأجيرها لشركة «جول لينهاس إيروس»، أكبر شركات الطيران البرازيلية من حيث عدد الركاب، ضمن اتفاقية لتأجير خمس طائرات لها.

وقالت الشركة في بيان لها أمس إنها تسلمت الطائرة في مركز بوينغ لتسليم الطائرات في رينتون بالولايات المتحدة. وتعد تلك أول طائرة من هذا الطراز تدخل الخدمة في شركة جول لينهاس إيروس، في إطار اتفاقيتها مع دبي لصناعات الطيران كابيتال لتأجير خمس طائرات.

ويعتبر تسليم تلك الطائرة استمراراً لاستراتيجية دبي لصناعات الطيران في الوقت الذي تنقل فيه تقنية للأجيال المقبلة، ومنها طائرات ماكس و787 وايه 350، ونوفر لعملائنا راحة أكبر للركاب واقتصاديات تشغيل أفضل وتقنيات صديقة للبيئة.

وتعتبر شركة جول لينهاس إيروس من عملاء دبي لصناعات الطيران منذ فترة، وقد استأجرت 8 طائرات أخرى من الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها. وسيتم تسليم أربع طائرات أخرى للشركة البرازيلية خلال العام الجاري.