«نيرباي غروب» تستحوذ على حصّة مُسيطرة في «نيكسوس إنجيدج» البريطانيّة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «نيرباي غروب» الشركة المتخصصة في مجال تقنيات وحلول التجزئة والإعلان ومقرها الرئيس دبي، صفقة استحواذ باتت بموجبها صاحبة حصةٍ مُسيطرة في شركة «نيكسوس إنجيدج» البريطانيّة المتخصصة بتحويل مساحات التجزئة الفارغة إلى تجارب تثري رحلات تسوق العملاء، وتعزز مستوى الإقبال على وجهات ومراكز التجزئة المستهدفة. وستسهم صفقة الاستحواذ هذه في توفير فرص شراكة عالمية مثمرة لجميع أصحاب المصلحة في الشركتين.

ومن خلال امتلاكها وتشغيلها أكبر شبكة للإعلانات الرقمية الخارجية في الإمارات، أسست «نيرباي» محفظة أعمال ناجحة للغاية من خلال التركيز على ابتكارات التكنولوجيا الرقمية، كما تركز «نيرباي» على دمج حلولها الرقمية والفيزيائية مع الترفيه الموجّه لقطاع التجزئة، بهدف إثراء التجربة التفاعليّة للمتسوقين بالاستناد إلى تحليلات البيانات، كما تدير شركة «نيرباي» عمليات في مناطق مختلفة حول العالم، منها هولندا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ ولبنان وعُمان والسعودية وماليزيا، حيث تقدّم أحدث تقنياتها لتعزيز تفاعل الزوار عبر الاستعانة بمفاهيم التوجيه البصري، وتكنولوجيا الخرائط المحمولة، والشاشات ثلاثية الأبعاد، والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التفاعلية.