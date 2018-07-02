«لوكس تشين» تفوز بجائزة القيادة العالمية المتميّزة 2018

المصدر: دبي - البيان

فازت مؤسسة لوكس تشين بجائزة القيادة العالمية المتميزة لعام 2018 تحت فئة القيادة التكنولوجية خلال القمة الاقتصادية التي عقدت مؤخراً في سويس أوتيل الغرير في دبي. وقال لي سانغ يون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لوكس تشين: «وقعت لوكس تشين اتفاقيات مع 32 دولة لتنفيذ تقنية بلوك تشين «سلسلة الكتل» في المؤسسات المالية الحكومية والخاصة. ومنها المدينة الاقتصادية التونسية، وحكومة موريشيوس اللتين وقعتا اتفاقيات للتعاون الاستراتيجية مع لوكس تشين مؤخراً».

وقال الدكتور عثمان ظفر، مستشار أول مؤسسة لوكس تشين: «تقنية بلوك تشين ستحدث تغييرات جذرية وتجلب عدالة كاملة في مجال المعاملات المالية وبالتالي، نخطط للاستثمار بشكل كبير في قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة في الإمارات، وسيتم الإعلان عن خططنا الاستثمارية المفصلة قريباً».

والجائزة أطلقها معهد الدراسات الاقتصادية في دلهي، وقد تأسست في عام 1980 بدعم من مجموعة من الاقتصاديين والبرلمانيين والصناعيين الذين أثبتوا جدارتهم في مجالات مختلفة من التنمية الاقتصادية لأكثر من ثلاثة عقود. وتأسست لوكس تشين في عام 2016 بهدف ضمان عملة تسوية آمنة ومنصة خدمات للمستهلكين والشركات والصناعات من خلال تطبيق تقنية سلسلة الكتل «بلوك تشين».