انطلاق ملتقى «عجمان- هونان الثاني»

المصدر: Ⅶعجمان - وام

افتتحت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى «عجمان - هونان الاقتصادي الثاني» لتوطيد العلاقات الاقتصادية القائمة مع مقاطعة هونان الصينية، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

حضر الملتقى الذي تم تنظيمه في فندق فيرمونت عجمان سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار، ووفد من كبار مسؤولي مقاطعة هونان، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين. ويهدف الملتقى إلى فتح قنوات اقتصادية للشركات الإماراتية والصينية من خلال الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة، والتي يقدمها اقتصاد إمارة عجمان بعد أن نجح في الوصول إلى مؤشرات إيجابية خلال السنوات الماضية.

افتتح الملتقى سالم السويدي بكلمة ترحيبية بوفد مقاطعة هونان، وأعرب عن أمله في أن تشكل زيارتهم للإمارة خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الإمارة ومقاطعة هونان خلال الفترة المقبلة. واستعرض ممثلون عن دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التنمية السياحية وشرطة عجمان خلال الملتقى المقومات التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة التي مكنتها من إحرازها العديد من الإنجازات، مستندةً إلى اقتصاد استثماري جاذب ومتنوع.

كما قدم ممثلو الوفد الصيني من القطاعات المشاركة عرضاً عن الاقتصاد في مقاطعة هونان، لا سيما أنه يتمتع بموقع جغرافي متميز ومهم خاصة في مجالات الصناعات التحويلية ومناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية ومنطقة التطوير التقني الاقتصادي «تشانغشا»، والتي تأسست عام 1992 لتشمل الصناعات الرئيسية في منطقة صناعة التكنولوجيا الفائقة ومشروع تكنولوجيا البيولوجيا وصناعة المواد الجديدة.