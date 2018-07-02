34 % نموّاً متوقّعاً في سوق الصناعة والنقليات في الإمارات حتى 2027

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

توقع تقرير حديث لمؤسسة نايت فرانك للأبحاث أن يسجل قطاع الصناعات والنقليات في الإمارات نمواً بنسبة 34% حتى عام 2027، بعد أن سجل هذا القطاع نمواً بنسبة 31% خلال العقد الممتد إلى عام 2027.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع الصناعي في دبي بنسبة 51% والقطاع الصناعي في أبوظبي بنسبة 56% خلال الفترة المذكورة، مقابل 6% و13% على التوالي في العشر سنوات السابقة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات والنقليات الذي يشمل الصناعات الاستخراجية والتحويلية والمرافق والبناء يمثل أهمية كبيرة في جهود تنويع الاقتصاد في الإمارات، بعد إعلان الإمارات استراتيجية التنويع الاقتصادي حتى عام 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، واستراتيجية دبي الصناعية 2030.

وقال التقرير: إنه لا عجب أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات والعالمية تستخدم الإمارات كقاعدة إقليمية لها وبوابة لإعادة التوزيع، في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارات ويجعلها بوابة الوصول إلى منطقة يسكنها 3 مليارات نسمة - الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

كما أشار التقرير إلى توقعات بنمو اقتصادي في الإمارات بنسبة 3.3% في العام الجاري، مقابل نسبة 1.7% حسب توقعات منذ عام مضى، غير أن التقرير ذكر أن أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع هي المنافسة الشرسة مع انفتاح غالبية الأسواق في المنطقة، وبالتالي على الحكومات أن تتخذ مزيداً من إجراءات تسهيل الأعمال، مشيراً في هذا السياق إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الإمارات لتسهيل إقامة الأعمال وتخفيض تكلفتها، ومكانة الإمارات كمركز عالمي، والمناخ الصديق للأعمال السائد فيها.