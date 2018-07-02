548 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 548 مليون درهم، حيث تم تسجيل 124 مبايعة بقيمة 365 مليون درهم، منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 189 مليون درهم، و97 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 176 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة ورسان الرابعة. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين في المركاض.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 30 مليوناً.

وسجلت الرهونات 183 مليون درهم، منها 25 رهن أراضٍ بقيمة 145 مليون درهم، و27 رهن فلل وشقق بقيمة 38 مليون درهم، أهمها بمنطقة ورسان الرابعة بقيمة 41 مليون درهم، ورهن بمنطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 27 مليون درهم.