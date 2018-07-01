طيران الإمارات تشغل طائرتها A380 إلى مسقط لمرة واحدة

المصدر: وام

وصلت طائرة الإمارات A380 صباح اليوم إلى مطار مسقط الدولي في رحلة لمرة واحدة وذلك احتفالا بمرور 25 عاما على بدء خدمات الناقلة إلى سلطنة عُمان وتأكيدا على جاهزية المطار الذي افتتح حديثاً لاستقبال طائرات الإيرباص A380 ذات الطابقين.

ووصل على متن الطائرة وفد من كبار الشخصيات يتقدمهم الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية ولقيت الطائرة استقبالا تقليديا برشاشات المياه.

وكان في استقبال الوفد عدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي المطار وممثلي وسائل الإعلام الذين قاموا بعد ذلك بجولة داخل الطائرة واستمعوا من المضيفين إلى شرح عن منتجاتها وتجهيزاتها الفريدة حيث إن الطائرة مقسمة بتوزيع الدرجات الثلاث 429 مقعدا مريحا في الدرجة السياحية في الطابق السفلي و76 مقعدا يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و14 جناحاً خاصا في الدرجة الأولى في الطابق العلوي.

ووجه الشيخ ماجد المعلا شكره إلى سلطات مطار مسقط الدولي على التسهيلات التي وفرتها لإنجاح هذا الحدث ..لافتا إلى أن وصول طائرة الإمارات الإيرباص A380 إلى سلطنة عمان للمرة الأولى يشكل إنجازا حقيقيا يعكس التزامنا تجاه هذه الدولة التي أطلقنا خدماتنا إليها منذ 25 عاما وتعد عمان وجهة مهمة لطيران الإمارات في المنطقة وسنستمر دائما في تقديم أفضل تجربة لعملائنا وتطوير عمليتنا في هذه السوق.

يذكر أن طيران الإمارات أطلقت خدماتها إلى مسقط في عام 1993 بمعدل أربع رحلات في الأسبوع بطائرة بوينج 777-200 ونقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 4.3 مليون راكب ..واليوم تشغل الناقلة ثلاث رحلات يوميا بين دبي ومسقط بطائرات البوينج 777-300ER وتوفر للمسافرين من السلطنة متابعة رحلاتهم بسهولة ويسر إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة بما فيها الشرق الأقصى وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

ومنذ عام 2015 نقلت طيران الإمارات 44 ألف طن من الشحنات من وإلى السلطنة أبرزها المنتجات سريعة العطب مثل الخضراوات والفطر والأسماك.

وتوظف مجموعة الإمارات 55 مواطنا عمانيا بمن فيهم 6 طيارين 4 منهم يقودون طائرات الإيرباص A380 ..كما يبلغ عدد الأعضاء العمانيين في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين 53700 عضوا.

وكانت رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 862" اقلعت من مطار دبي الدولي في الساعة 8:25 صباحا ووصلت إلى مسقط في الساعة 9:35 صباحا في حين غادرت رحلة العودة "ئي كيه 863" مطار مسقط الدولي في الساعة 12:05 ظهرا ووصلت إلى دبي في الساعة 1:10 بعد الظهر.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات الإيرباص A380 حيث يضم أسطولها 103 طائرات من هذا الطراز ولديها طلبية مؤكدة لشراء 59 طائرة أخرى ويتمكن المسافرون من عمان بالاستمتاع بتجربة طائرة الإمارات A380 عبر دبي للسفر إلى 48 محطة ضمن شبكة خطوط الناقلة التي تخدمها هذه الطائرات بما فيها لندن وميونيخ وبانكوك وهونج كونج وسنغافورة.