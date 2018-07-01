«اتصالات» تطلق «الفاتورة الصوتية» لأصحاب الهمم من المكفوفين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق خدمة "الفاتورة الصوتية" التي تمكن المشتركين المكفوفين من فئة أصحاب الهمم من التعرف على تفاصيل الفاتورة الخاصة بحساباتهم مجانا.

ويمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة الجديدة دون احتساب أي رسوم إضافية عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء 101 أو زيارة أحد مراكز الخدمة التابعة لاتصالات وعند تفعيل الخدمة، يستقبل العملاء اعتبارا من الشهر التالي مكالمات تلقائية من اتصالات تشرح تفاصيل الفاتورة المختصرة باللغة العربية أو الإنجليزية حسب الاختيار.

كما يمكن للمشتركين التعرف على إجمالي المبالغ المستحقة والرصيد السابق، وإجمالي رسوم المكالمات المحلية والدولية والرسائل النصية وخدمة التجوال الدولي إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، مع وجود خيار تكرار التفاصيل مرة أخرى.

وأكد خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات" أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تأكيدا على التزام اتصالات المستمر بتوفير أفضل الحلول والتقنيات المبتكرة لجميع أطياف وشرائح المجتمع في دولة الإمارات .. معربا عن سعادته بأن تكون "اتصالات" مساهما أصيلا في تقديم العون والدعم لأصحاب الهمم، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الشركة فضلا عن اتساقها مع رؤية القيادة الحكيمة في الدولة والمتمثلة في تمكين أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي.

وأوضح أن خدمة "الفاتورة الصوتية" تعد بمثابة ترجمة حقيقية لعملية توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل، ودورها الفاعل في مساندة المكفوفين من فئة أصحاب الهمم وتمكينهم من ممارسة الحياة الطبيعة.. لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الخدمة على خدمات الهاتف المحمول والثابت