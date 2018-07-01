فلاي دبي تضم برنامج المكافآت إلى سكاي واردز طيران الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الناقلة فلاي دبي، ومقرها دبي، اليوم، أن برنامج مكافآت طيران الإمارات سكاي واردز الحائز على جوائز عالمية قد أصبح برنامج المكافآت لكلتا الناقلتين.

وتستند هذه الخطوة النوعية، على النجاح الذي حققته الشراكة الاستراتيجية بين طيران الإمارات وفلاي دبي والتي أثبتت مقدرة كل منهما على تقديم خيارات سفر غير مسبوقة لعملائهم.

وتتخطى الشراكة المبتكرة بين الناقلتين والتي تم الإعلان عنها في يوليو من العام الماضي، المشاركة بالرمز، لتشمل عددا من المبادرات في الشؤون التجارية، تخطيط الشبكة، عمليات المطار ورحلات المسافرين، وهي تتوج اليوم بالإعلان عن توحيد برامج مكافآت المسافرين الدائمين على متن الناقلتين.

وابتداء من 01 أغسطس 2018، سوف يتم تسجيل أعضاء OPEN ضمن برنامج طيران الإمارات "سكاي واردز" ليحصلوا بذلك على مكافآت مستمرة عند سفرهم مع فلاي دبي. وبالمقابل، فان عملاء طيران الإمارات الحاليين والجدد يستطيعون استبدال أميال سكاي واردز حين سفرهم مع فلاي دبي. وبذلك فان الأعضاء سوف يحصلون على أميال سكاي وارد وأميال الفئة في كل مرة يسافرون مع فلاي دبي أو طيران الإمارات مما يعزز من فرص الحصول على أميال وإنفاقها لعملاء الناقلتين.

إلى ذلك، وخلال شهر يوليو، فان أعضاء OPEN من الفئة الذهبية وأعضاء سكاي واردز من الفئة الفضية بالإضافة أعضاء الفئات الأعلى والذين هم أيضا أعضاء في OPEN، يستطيعون تحويل نقاطهم من برنامج OPEN الى أميال سكاي واردز حيث كل نقطتين من البرنامج الأول توازي ميلا واحدا من سكاي واردز. يضاف إلى ذلك أن نقاط المكافآت من OPEN الموجودة في الحسابات الراهنة، يمكن استبدالها حتى 31 يوليو 2018 لرحلات مستقبلية مع فلاي دبي.

ومنذ انطلاق الشراكة بين الناقلتين استفاد منها أكثر من 650.000 مسافر، وهذا دليل على التزام الناقلتين بتوفير أفضل خيارات للسفر، لتتوجها اليوم بتعزيز التعاون الذي ينعكس فائدة على المسافرين ويضع في متناولهم خيارات للسفر إلى أكثر من 200 وجهة على الشبكة المشتركة للناقلتين.