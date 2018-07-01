«العربية للسيارات» توفّر السلامة مع «إنفينيتي QX60»

المصدر: ■ دبي - البيان

تطرح «العربية للسيارات» أعلى مستويات السلامة في عالم السيارات مع الطراز «إنفينيتي QX60»، حيث يمكن للسائقين الشعور بالطمأنينة مع هذه السيارة حتى في الطرق المزدحمة في دبي ومختلف ظروف القيادة في المدينة، والاستمتاع بالأمان مع عائلاتهم والركاب والمشاة وغيرهم من مستخدمي الطريق.

ويتوفر في السيارة التحذير عند الخروج من المسار، حيث تعمل QX60 على تنبيه السائق عند أي انحراف طفيف عن المسار تلقائيًا، وستخفف الجهد اللازم للعودة ثانية إلى المسار الصحيح لحماية جميع الركاب في السيارة. كما تحذر من مخاطر النقطة العمياء، حيث لا يكون من السهل دائمًا اكتشاف السيارات القريبة منك، خاصة مع الاهتمام بظروف الطريق وربما الانشغال مع الركاب.