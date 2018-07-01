«كونيكا مينولتا» تطلق منصة تسويقية لتطبيقات التقنيات المتقدمة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة كونيكا مينولتا لحلول الأعمال في الشرق الأوسط عن منصتها التسويقية الثورية سوق كونيكا مينولتا «Konica Minolta MarketPlace». يعد المتجر الإلكتروني الجديد «سوق كونيكا مينولتا» منصة تسويقية لا نظير لها تتيحها الشركة لعملائها ممن يطمحون إلى تطبيقات رائدة وأدوات تخصيص وميزات إدارة مركزية للأجهزة، مما يعكس الرؤية المستقبلية للشركة واستراتيجيتها العالمية من أجل الترقية المستقبلية المستدامة.

يتيح المتجر الإلكتروني لمستخدميه تطبيقات واسعة النطاق تتضمن التخزين السحابي، وتخزين المعلومات الآمن وتطبيقات الحماية التي تمكن المستخدمين زيادة إمكانات طابعات كونيكا مينولتا متعددة المهام بسرعة وسهولة وتلبية تحديات أعمالهم اليومية، ويمكن تصميم واجهات المستخدم متعددة الوظائف (UIs) حسب الطلب.