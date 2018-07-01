الإمارات تعرّف بفرص استثمار الثروة المعدنية في الرباط

المصدر: الفجيرة - البيان

شاركت وزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، والذي سيعقد خلال الفترة من 26-28 نوفمبر من العام الجاري 2018 في العاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار (الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي)، وتشارك الدولة بغرض التعريف بفرص الاستثمار في القطاع التعديني.

وقد عقدت اللجنة المنظمة بالرباط خلال الفترة من 26-28 يونيو الماضي، برئاسة عادل الصقر - المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالقاهرة.

هذا وسيعقد على هامش المؤتمر معرض دولي كبير تعرض فيه المؤسسات والشركات العاملة في قطاع التعدين آخر المستجدات في هذا القطاع.

وقال خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة عضو اللجنة التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر: أن الإمارات سوف تشارك بعدد من أوراق العمل الفنية، والتي سوف تعكس التطور الذي تشهده الدولة في هذا القطاع الحيوي بما فيه استخدام أفضل التقنيات المتاحة، والتركيز على استدامة الموارد الطبيعية، وصولا إلى التنمية المستدامة في هذا القطاع.

ومن جانبه قال المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر: إن المؤسسة سوف تشارك بعرض ورقة عمل حول (فرص الاستثمار التعديني بإمارة الفجيرة)، موضحا أن الهدف من مشاركتها في المؤتمر هو التعريف بفرص الاستثمار في القطاع التعديني في إمارة الفجيرة، من خلال التركيز على تحقيق الاستثمار الأمثل للثروات المعدنية والمحافظة على بيئة مستدامة.