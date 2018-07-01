«إيديل آند ستارك» تطلق جولات سياحية بالسيارات الفاخرة

المصدر: ■ دبي - البيان

أطلقت مجموعة «إيديل آند ستارك» باقة من العروض الحصرية التي تصطحب عملاءها الوافدين من الإمارات في جولات سياحية مترفة ضمن أبرز الوجهات الأوروبية على متن أروع سياراتها الرياضية. وتتمتع الشركة بحضور متنام في البلاد، وهي تتقدم بخطى واثقة لتصبح واحدة من الشركات المفضلة بالنسبة للمقيمين في الدولة ممّن يتطلعون لخوض رحلات سياحية والاستمتاع بتجارب سفر لا تنسى في أوروبا، والتي تمزج الجولات المريحة باستخدام السيارات الرياضية الفاخرة على الطرقات الجبلية المذهلة مع أرقى مستويات الضيافة من فئة 5 نجوم، فضلاً عن تشكيلة واسعة من أشهى الوجبات.