السياحة توفّر فرص النمو بالقطاع غير النفطي في الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- وائل الخطيب

قالت وحدة الإيكونومست انتلجانس التابعة لمؤسسة الإيكونومست في تقرير لها أمس: إن الإمارات تعد المركز الرئيسي للسياحة والتجارة في الشرق الأوسط، وهي وجهة سفر كبرى، وذلك بفضل موقعها الجغرافي، وعروضها الترفيهية الجمة، والمعارض الدولية، التي تشكل مجتمعة عناصر جذب خلاقة.

وعلى هذا الأساس أطلقت الإمارات، حملات تشجيـــعية وتـــرويجية، ووضــعت تسعيرات، وأصدرت قواعد تنظيمية، ولوائـــح، تصب جميعها في بوتقة واحدة تتمثل في تطوير قطاع السياحة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات عازمة على السير قدماً في إعطاء الأولوية للتنمية السياحية في السنوات المقبلة، في ظل يقين بأن القطاع سيوفر فرص نمو في القطاع غير النفطي.

ووفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن مساهمة قطاع السياحة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، كانت الأعلى في الإمارات، حيث قدرت بحوالي 69 مليار درهم (18.79 مليار دولار) في عام 2017، مساهمة بـ 5.1% في الناتج المحلي الإجمالي.

ووفر قطاع السياحة 300 ألف فرصة عمل في 2017، أي ما يوازي حوالي 4.9 ٪ من إجمالي القوى العاملة. مما يؤكد على أن السياحة وقطاعاتها المتحالفة، تعد المحركات الرئيسية للنمو غير النفطي في الدولة، على الرغم من وجود تباينات في مساهمة قطاع السياحة بين الإمارات.

وقال التقرير: إن دبي لديها استراتيجية دبي للسياحة 2020، التي تشكل خارطة طريق استراتيجية يتمثل هدفها الرئيسي في جذب 20 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020 من حوالي 15 مليون زائر من السياح الدوليين والمسافرين من رجال الأعمال في عام 2017.

وهذا ينطوي على توسيع العروض السياحية في دبي، واستضافة عدد أكبر من الفعاليات التي توفر وسائل للترفيه، والأنشطة الرياضية، والثقافية، وتحسين البنية التحتية السياحية، وجعلها أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر بالنسبة للمستهلكين.

إكسبو 2020

وقال التقرير إن دبي تستضيف في 2020 معرض إكسبو العالمي، وهو معرض دولي يعقد مرة كل خمس سنوات لمدة ثلاثة إلى ستة شهور. وفقاً لموقعه على شبكة الإنترنت، يأمل معرض إكسبو 2020 في اجتذاب 25 مليون زائر إلى دبي على مدار الحدث، منهم 70٪ من خارج دولة الإمارات.

كما ستستفيد صناعة الطيران، والبنية التحتية، التجزئة، والفنادق، والمطاعم، أيضا من العدد المتزايد من الزوار خلال عام 2020.