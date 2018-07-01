تأهيل 8 أطنان من الملابس المستعملة دعماً للمحتاجين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت علامة الأزياء «سبلاش» مبادرة «حياة جديدة للأزياء» في سياق سعيها الدؤوب نحو ترسيخ مفهوم الاستدامة ومساعدة الناس الأكثر احتياجاً، حيث تعاونت مع عدد من شركات تنظيف الملابس لتكون منصة لتجميع الملابس المستعملة التي يرغب أهل الخير التبرع بها ومن ثم تسليمها لـ«هاندز اندسترز» وهي إحدى الشركات المتخصصة في إعادة تدوير وتأهيل الملابس المستعملة قبل تصديرها.

جاءت تلك المبادرة من قبل سبلاش في ظل تبوؤ الإمارات مكانة مرموقة وعالمية في مجال الأزياء ما جعل هذا القطاع من أكثر القطاعات ديناميكية. وبالنظر لكل تلك المعطيات، نجد أن نسبة كبيرة من السكان اعتادت على إلقاء الملابس المستعملة في صناديق النفايات عوضاً عن الاستفادة منها وإعادة تأهيلها ومن ثم إرسالها للمستحقين.