ارتفاع حصة السيارات اليابانية بأسواق الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكد سايجن يالسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «SellAnyCar.com»، أن السيارات اليابانية، تعد الأكثر شهرة في الإمارات، حيث ارتفعت حصتها في السوق إلى 41 %، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 % منذ 2014.

ومن بين كبرى شركات تصنيع السيارات الثلاث، كان الخاسر الأكبر هي السيارات الأميركية، التي تكبدت خسارة تزيد على 18 %، ويليها السيارات الألمانية بخسارة 11 % من حصتها في السوق منذ 2014. وتشكل السيارات الأميركية 18 %، وتستحوذ السيارات الألمانية على 23 % في حصتها في السوق. كما كان هناك انخفاض ملحوظ في السيارات من شركات التصنيع الأوروبية الأخرى.

وقال إننا نشهد نمو سوق السيارات المستعملة، مقارنة بركود سوق السيارات الجديدة، وهذا علامة على أي سوق سيارات متنامٍ، وخلال العقد التالي، سوف يزيد حجم سوق السيارات المستعملة ثلاثة أضعاف، مقارنة بسوق السيارات الجديدة.

وأضاف أن من التوجهات الكبيرة التي نشهدها، هي تجنب العملاء لمواقع الإعلانات المبوبة، التي تشكل تجربة سوقية لا تتسم بالإدارة اللازمة. ويستفيد العملاء من الخبراء المختصين بشراء السيارات لبيع سياراتهم، من أجل زيادة الأرباح.

وأشار إلى أنه في 2018، باع ما يقرب من 15 % من العملاء، سياراتهم لأسباب مالية، وهو الرقم الذي ارتفع بنسبة 63 %، مقارنة بـ 2016. وقد انخفض بعد ذلك عدد الأشخاص الذين كانوا يخططون لشراء سيارة أخرى بنسبة 18 %، في حين أن الأشخاص الذين ذكروا أن السبب كان مغادرتهم البلاد، قد ارتفعت نسبتهم إلى 25 % في نفس الفترة. ونحن نلاحظ أن المعاملات في سوق السيارات قد قلت بشكل عام، ونعتقد أيضاً أنه خلال أوقات «الازدهار»، كان الناس يمتلكون سيارات أكثر من اللازم، ويسعون إلى التخلص منها حالياً، وهو العدد التي ارتفع بنسبة 16 % منذ 2016.