غرفة الشارقة تستعد لفعاليات مهرجان الذيد للرطب 2018

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت اللجنة التنظيمية لمهرجان الذيد للرطب، اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة الخطط الأولية والاستعدادات الجارية للإعلان عن فعاليات «مهرجان الذيد للرطب 2018»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة للعام الثالث على التوالي، في ضوء النجاح اللافت الذي تحقق في دورتيه السابقتين.

استعرض الاجتماع، الذي عقد في مدينة الذيد، برئاسة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، مقترحات تطوير فعاليات المهرجان، وسبل مواصلة الارتقاء بسمعته ومكانته المتنامية، اللتين حظي بهما في أوساط المهتمين بقطاع الثروة الزراعية والجمهور، على حد سواء.

وأكد محمد أحمد أمين، على الأهمية التي يحظى بها مهرجان الذيد للرطب، من جانب مجلس إدارة الغرفة، برئاسة عبد الله سلطان العويس، باعتباره الحدث الأبرز والأهم، الذي يقام في المنطقة الوسطى من الشارقة، وأحد أهم الفعاليات الاقتصادية التي تحرص الغرفة على تنظيمه وتطويره بوتيرة سنوية، نظراً لقيمته المضافة التي تتبلور عاماً بعد عام.

ودعا إلى تضافر الجهود لإخراج الدورة الثالثة من المهرجان، بأفضل شكل، وبما يليق بمكانة الحدث بين الأحداث الاقتصادية والتراثية المشابهة التي تقام في الدولة، مؤكداً على أهمية طرح أفكار إبداعية ومبتكرة، تسهم في تطوير المهرجان في دورته الجديدة، بموازاة تسخير كافة الإمكانات المتاحة للارتقاء بمستوى هذا الحدث، الذي تحوّل سريعاً إلى تظاهرة وطنية واجتماعية وتراثية ترفيهية جاذبة لأهالي وأبناء المنطقة الوسطى.

من جانبه، قال محمد مصبح الطنيجي منسق عام مهرجان الذيد للرطب، إن المهرجان هو بمثابة هدية سنوية لإسعاد أهالي المنطقة الوسطى من الشارقة.