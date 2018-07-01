«فوربس»: دبي ضمن مدن المستقبل العظيمة السبع

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» الأميركية أنه لا توجد مدينة على الأرض شهدت نمواً عمرانياً كالذي شهدته دبي خلال الأزمنة المعاصرة.

وفي تقرير نشرته المجلة أمس، على موقعها الشبكي بعنوان «إعادة تصور مدهشة لمستقبل المدن السبع العظيمة»، استشف كاتب التقرير صوراً لما سيكون عليه المستقبل في سبع مدن حول العالم، هي: دبي، لندن، باريس، نيويورك، ريو دي جانيرو، بانكوك، وموسكو.

وتطرق التقرير إلى دبي، فوصفها أنها تمتلك أفقاً خاصاً بها، حيث تضم أعلى مبنى في العالم، وهو برج خليفة، فضلاً عن الكثير من ناطحات السحاب الرائعة. وأضاف أن دبي تحتوي أيضاً على معالم مبهرة أخرى مثل البرج الديناميكي المكون من طوابق دوارة، مشيراً إلى العديد من المشاريع الأيقونية الكثيرة في المدينة.

كما ذكر تقرير لموقع «SALT» الإلكتروني البريطاني، إن دبي نجحت في التحول إلى مدينة عالمية تتوفر فيها فرص هائلة من الأعمال الجديدة، فضلاً عن كونها مقصداً جذاباً للأجانب.

وتحت عنوان «10 أسباب للانتقال إلى دبي»، قال الموقع، إن هناك عدداً لا يحصى من الأسباب التي تجعل دبي مكاناً رائعاً، ولكنه أجملها في قائمة ضمت 10 أسباب. وقال: إن اقتصاداً مزدهراً، ونوعية الحياة الرائعة، وفرص العمل، تجعل دبي وجهة شهيرة للخبراء الرقميين الموهوبين، من جميع أنحاء العالم.

وأشار: إن من تلك الأسباب، الحياة الهنيئة، حيث إن جودة الحياة تعتبر ضمن الأفضل عالمياً. كما أنها المدينة الأكثر تنوعاً في العالم. وهي المدينة الأفضل اتصالاً بالعالم، حيث يوفر مطارها رحلات منتظمة إلى وجهات كبرى.

كما أن الإمارات تعتبر من أفضل الدول في العالم. وتمتاز بشمسها الساطعة على مدار العام، والأمن فيها أولاً، والإنجليزية لغة الأعمال، وتحتضن أكبر جزيرة اصطناعية في العالم. وهي وجهة ترفيهية تعج بالأنشطة التي تناسب الجميع. وبوجود أكثر من 200 جنسية، تتوفر فيها أشهى الأطباق.