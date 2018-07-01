«حلال جايد» تطبيق جديد يستخدم البلوك تشين لخدمة المسلمين

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «أبلا» عن تطبيق «حلال جايد»، وهو مصدر شامل للمعلومات، عبارة عن 12 منصة تربط المسلمين في جميع أنحاء العالم، بمعلومات حول المنتجات والخدمات الحلال.

يعمل التطبيق الجديد، كدليل للمعلومات والتوجيه للمجتمع المسلم على الإنترنت. وتم إنشاء التطبيق، لتسهيل حياة المسلم في مختلف أنحاء العالم، ومساعدتهم في القيام بالمهام اليومية بطريقة مبسطة، مع التمسك بالمعتقدات الدينية. ويساعد التطبيق حالياً، مليوناً ونصف مستخدم حول العالم، يستفيدون من موارده، ويضيف التطبيق 200 ألف مستخدم إضافي شهرياً.

وقال محمد عرفات، المدير التنفيذي لشركة أبلا: «إن التطبيق يجعل حياة المسلمين الممارسين أسهل، من خلال تلبية احتياجاتهم بتزوديهم بمعلومات حول كافة الخدمات والمنتجات الحلال».