«إل جي» تكشف عن مجموعة ابتكارية من الأجهزة الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

كشفت «إل جي» في «المنصة العالمية الابتكارية 2018» عن مجموعة من الأجهزة الإلكترونية المنزلية التي يمكن التحكم بها عن طريق تطبيق إل جي SmartThinQ. وكانت الفائدة الأساسية من هذا النظام البيئي المترابط هي مقدار الوقت والطاقة اللذين يمكن أن يوفرهما الناس من خلال التحكم الكامل بجميع الأجهزة بنقرة واحدة، كالتحكم بإضاءة المنزل وإيقاف مكيفات الهواء.

قال كيفن تشا، رئيس إل جي إلكترونيكس في الشرق الأوسط وأفريقيا: «نهدف في إل جي إلى تسهيل حياة الجميع، وتلعب البيئة دوراً مهماً في تحقيق ذلك». وأضاف: «نحتاج لأن نكون أكثر مسؤولية، ويسلك العالم اليوم طريقاً أوج تركيزه الطاقة المتجددة، وإلى أن يحين ذلك، تُعتبر قدرتنا على اتخاذ خطوات عبر التكنولوجيا للتحكم في بيئتنا المحيطة واستهلاك الطاقة هي مفتاح الحياة الصحية والسعيدة».