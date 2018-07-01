100 % نسبة التحول الرقمي في خدمات «اقتصادية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

بلغت نسبة التحول الرقمي في إجراءات وخدمات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 100%، حيث أصبحت جميع خدمات الدائرة رقمية على الهواتف الذكية والبوابات الإلكترونية.

وذكرت الدائرة أن اكتمال التحول الرقمي جاء تأكيداً على استمرار اقتصادية الشارقة بالعمل على تنمية وتخطيط اقتصاد الإمارة بتوفير خدمات متطورة وتسهيلات متميزة للمستثمرين وذلك وصولاً لرؤيتها الاستراتيجية الداعية للريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وحرصاً منها على تبسيط الإجراءات وتنظيم ممارسة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الهدف من عملية التحول الرقمي لخدماتنا هو دعم رؤية دولة الإمارات والتوجه الوطني نحو تطبيق نموذج الحكومة الرقمية في الإمارات من أجل جعل الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن إتاحة الإجراءات والمعاملات إلكترونياً يوفر الوقت والجهد وهو ما يعد نقطة ارتكاز للانطلاق بفعالية لتعزيز أنشطة الأعمال وتشجيع المستثمرين على تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في الشارقة.