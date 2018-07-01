«جي آي بي كابيتال» أفضل بيت للسندات

المصدر: دبي - البيان

نالت شركة «جي آي بي كابيتال» جائزة «أفضل بيت للسندات في الشرق الأوسط»، خلال حفل توزيع جوائز مجلة «إيميا فاينانس» للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2017.

وقالت مجلة «إيميا فاينانس» للخدمات المصرفية إن «جي آي بي كابيتال» تعد واحدة من أفضل شركات الصفقات وصناعتها للعام 2017؛ وذلك خلال النسخة العاشرة من جوائز الإنجاز السنوية الخاصة بالمجلة. ويتم الترشيح لهذه الجائزة من قبل عدة أطراف من بينها البنوك وعملاؤها.

جدير بالذكر أن شركة «جي آي بي كابيتال» حققت عدداً من الإنجازات خلال 2017، حيث نجحت الشركة بصفتها مدير اكتتاب مشترك، ومدير إصدار مشترك، في تسعير إصدار سندات متعددة الشرائح بقيمة 12.5 مليار دولار بالإنابة عن وزارة المالية في السعودية.