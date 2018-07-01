«شنايدر» تعتمد أداة توريد متطورة تمنح وفورات بقيمة 30 % على مصادر النقل

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شنايدر»، الشركة الرائدة في تزويد خدمات النقل والخدمات اللوجستية، عن تعاونها مع «جاقار»، شركة إدارة الإنفاق المستقلة الأكبر على مستوى العالم، لتزويد الشاحنين بطلبات نقل فورية. واعتماداً على منهجية «بيدسمارت» من «شنايدر لوجيستكس»، وتقنية تحسين التوريد المطورة من «جاقار»، نجحت «شنايدر» في تحقيق علامات فارقة في السوق، عبر توفير 30 % على توريد مصادر النقل للعملاء.

وقال مايك كوكييلا نائب الرئيس، مدير عام إدارة سلسلة التوريد لدى «شنايدر»: «إدماج تقنية «جاقار» مع منصتنا للتكنولوجيا، دعمت قدرة «شنايدر لوجيستكس» على توفير عائدات استثمارية رائدة في السوق. ويشير التعاون في مجال الخدمات التي تدعم التكنولوجيا، على مدى قوة التزام المؤسستين بقيادة القطاع، من حيث الابتكار والقيمة الممنوحة للعملاء».

وشكلت الحاجة الحقيقية للسوق، دوافع «شنايدر» للابتكار في توفير عروض أسعار للشحن المتعثر. ويمثل هذا التكامل، خطوة مهمة في التحول الرقمي للقطاع، عبر تقنيات قديمة، مثل رسائل البريد الإلكتروني والفاكس، وكانت الخيارات محدودة أكثر بمرور الوقت. وبالاعتماد على تقنية تحسين التوريد المتطورة من «جاقار»، تنقل «بيدسمارت» العملية برمتها إلى منصة رقمية.