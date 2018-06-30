برامج ترويجية في فنادق ومراكز تسوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

اشتعلت المنافسة بين الفنادق ومراكز التسوق في العاصمة أبوظبي مع انطلاق موسم الصيف وسط توقعات بأن تكون الإمارة الوجهة المفضلة والمقصد الأول للسياح والزوار والمقيمين هذا الصيف.

وبدأ التنافس بين الفنادق من خلال إطلاق العديد من البرامج الترويجية الجديدة المعدة خصيصاً للصيف وشملت تخفيضات على أسعار الإقامة في الغرف وتخفيضات على أسعار الوجبات المقدمة بالمطاعم الفندقية.

استنفر القطاع الفندقي في الدولة جميع طاقاته من خلال عروض خاصة وخصومات على أسعار الغرف وحجوزات المطاعم وذلك في إطار المنافسة على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من النزلاء سواء من المواطنين والمقيمين في الدولة أو من زوار مجلس التعاون الخليجي.

وقال مسؤولون ومختصون في القطاع الفندقي، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن العروض الصيفية تضمنت تقديم مزيد من الحوافز للمقيمين والزوار على اختلاف جنسياتهم وهو ينعكس على مجمل الحركة السياحية لاسيما على السياحة الداخلية التي تشكل المصدر الأول لنزلاء الفنادق خلال هذه الفترة من كل عام.

وأوضح المسؤولون أن الفنادق ركزت في عروضها على تخفيض أسعار الغرف وتقديم خدمات مجانية فيما فضلت فنادق أخرى التركيز على تنوع الأطباق وتقديم قائمة واسعة من الأطعمة والمشروبات التي تلبي الأذواق كافة.

وتأتي العروض الفندقية لشهر الصيف بالتزامن مع انطلاق موسم صيف أبوظبي الذي تنظّمه دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي بالتعاون مع شركائها الأسبوع قبل الماضي ومن المقرر أن يمتد على مدى 59 يوماً حتى يوم السبت الموافق 18 أغسطس، ويضم الموسم نسخة جديدة مليئة بالتجارب والعروض الترويجية الضخمة، وخصومات تصل إلى 80% في 18 مركز تسوق.

ويتمكن زوار أبوظبي من شراء «بطاقة موسم صيف أبوظبي» والاستماع بخصومات تصل إلى 50% لنحو 16 موقعاً من معالم الجذب السياحي والجولات السياحية، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عشاق الطعام الاستفادة من عروض وخصومات «زوماتو» الحصرية للصيف. ويمتد موسم صيف أبوظبي مع هذه العروض المتميزة والفريدة على مدى 59 يوماً.

إرضاء الجمهور

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: «تعد هذه الدورة الأضخم من موسم صيف أبوظبي وذلك حرصاً من الدائرة على تلبية وإرضاء ذائقة الجمهور من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، عبر توفير مجموعة ضخمة من العروض الترويجية والتسويقية بخصومات كبيرة لتصبح بالتالي العاصمة أبوظبي المقصد الأول للزوار من داخل وخارج دولة الإمارات.

وتابع المطوع: نحن على ثقة بأنّ هذا التنوع في عروض وفعاليات موسم صيف أبوظبي هذا العام سيرسخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية ثقافية ترفيهية مستدامة ورائدة على الدوام».

موسم خاص

من جانبه، قال سوشانث موهان نامبيار، المدير العام لفندق شيراتون الخالدية - أبوظبي، إن فصل الصيف في أبوظبي يشكل موسماً خاصّاً، يقوم خلاله زوار الدولة والمقيمون فيها بإمضاء الوقت عبر التمتّع بالعديد من الأنشطة الوفيرة داخل المدينة، سواءً في مجال الترفيه، التسوق أو الاسترخاء.

وأضاف موهان أن الفندق قام بتوفير عرض الإقامة ليتوافق مع الأنشطة الصيفية المثيرة القائمة في العاصمة خلال أشهر الصيف، حيث يمكن للضيوف التمتع بتجربة فندقية، مع أسعار تبدأ من 165 درهماً.

حيث يحتلّ الفندق موقعاً استراتيجياً وسط العاصمة الإماراتية، ويضمّ مجموعة من أرقى المرافق العالمية المستوى بما في ذلك مناطق الترفيه والاسترخاء، إلى جانب خصم بنسبة 20% على جميع خيارات الطعام والشراب المتوفرة في الفندق.

رحلات بحرية

وقالت سوفي لومايا، مديرة المبيعات والتسويق لدى شركة «إم آند اتش» للرحلات البحرية، إن الشركة قامت بالتعاون مع نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية لمنح ضيوفها أفضل الرحلات البحرية الزاخرة بالمغامرات في أبوظبي.

وأضافت لومايا: أشجع الجميع على الاستفادة من هذا البرنامج الترفيهي المميز، الذي نمنحه لضيوفنا في موسم الصيف الحالي ونتوقع إقبالاً كبيراً فلا شيء يضاهي المتعة المائية في التغلب على حر الصيف.

مخيم للأطفال

بدوره، قال مارتن كرامر المدير العام لفندق قصر الإمارات، إن الفندق أطلق احتفالات بموسم الصيف عرضاً خاصاً بخصم يصل إلى 25% على حجوزات الإقامة، إضافة إلى التخفيضات المّذهلة على أسعار الغرف، ببوفيه إفطار يومي فاخر لضيفين كحدٍّ أقصى لكل غرفة.

وأضاف كرامر كذلك أطلق الفندق برنامجه الجديد لمخيّم الأطفال الصيفي السنوي الحافل بالأنشطة في خطوة للترفيه عن الأطفال خلال أشهر الصيف، وتحفيزهم على زيادة نشاطهم البدني بعيداً عن شاشات التلفاز وأجهزة التكنولوجيا الأخرى.

كأس العالم

وقالت بانة طوقان، مديرة إدارة المبيعات والتسويق في فندق روزوود أبوظبي، إن الفندق استعد لموسم الصيف بعروض وتجهيزات تنسجم مع مكانة إمارة أبوظبي التي غدت وجهة ترفيهية وسياحية مهمة على خارطة المشهد السياحي في العالم.

وأضافت طوقان أن الفندق أعد أيضاً خيمة «ذا لون» لبث جميع مباريات كأس العالم مع تعليق حي وتقديم مختلف أصناف الأطعمة والمشروبات، مشيرة إلى أن كافة الفنادق والمطاعم والمقاهي في إمارة أبوظبي تشهد حركة نشطة خلال فترة بث مباريات كأس العالم، والتي تجذب العائلات والشباب من جميع الأعمار.

تأشيرات

أعلنت مطارات أبوظبي عن اتخاذها الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الصيف في مطار أبوظبي الدولي من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتسهيلات التي تشمل تأشيرات الدخول لمسافري الترانزيت عند وصولهم إلى الدولة، إلى جانب نشر التحديثات الخاصة بمواعيد رحلات الطيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير النظم المبتكرة لتعزيز إجراءات السفر، فضلاً عن رفع سرعة خدمة الـ«واي فاي» المجانية في المطار بهدف إثراء تجربة المسافرين عبر مرافقه.