فنادق دبي تجذب العائلات إلى عروض الصيف

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

دشنت فنادق دبي سباق استقطاب السياح خلال فصل الصيف عبر طرح عروض متنوعة، تتضمن تخفيض أسعار الغرف بنسب تتراوح بين 30 إلى 50% .

إضافة إلى تكثيف عروض القيمة المضافة، والوجبات المجانية للأطفال على الرغم من المؤشرات الأولية التي تشير إلى ارتفاع نسبة الحجوزات في فصل الصيف بدعم من الفعاليات والنشاطات والاحتفالات التي تنظمها الإمارة.

قالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي إن القطاع الفندقي في هذا الصيف يركز على العائلات المحلية والخليجية من خلال طرح عروض تتناسب مع جميع أفراد العائلة.

فيما يتعلق بأسعار الغرف أو عروض القيمة المضافة أو العروض الخاصة بالأطفال، وأشاروا إلى أن أغلب الفنادق تستقطب خلال هذه الفترة النزلاء من الأسواق المحلية والخليجية، إضافة إلى كثير من النزلاء من أسواق أوروبا الشرقية والصين.

وقال مديرو فنادق في دبي إن الهامش بين أداء الفنادق في فصل الصيف وغيره من الفصول بات ضيقاً جداً بفعل نجاح الإمارة في استقطاب العديد من السياح خلال هذه الفترة، وتحديداً من دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة خلال العطل الدراسية، إضافة إلى السياح من دول أوروبا الشرقية.

وقامت بعض الفنادق بطرح عروض ترويجية وتسويقية بالاتفاق مع شركات الطيران العاملة بالإمارة، تهدف من خلالها إلى استقطاب العدد الأكبر من السياح العرب والأجانب، خاصة من العائلات الخليجية التي تعتبر ضمن الأكثر إنفاقاً، والأكثر من حيث عدد الليالي التي يقيمونها في الفنادق.

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: إن دبي تعتبر وجهة سياحية نشطة في المنطقة بسبب المهرجانات والمعارض والمناسبات التي تقدمها على مدار العام.

والتي من شأنها أن تساعد على استقطاب السياح من مختلف الشرائح سواء للأعمال أو للاستجمام، كما توفر دبي مجموعة من الفنادق المناسبة لجميع هذه الشرائح، حيث تجد فنادق الأعمال والفنادق المناسبة للعائلات، ونحن في تايم للفنادق نسعى دائماً لتوفير ما هو مناسب لجميع الفئات.

العطلات الداخلية

وقال وليد العوا مدير عام فندق تماني مارينا إن دبي أصبحت واحدة من أشهر الوجهات السياحية في العالم لما توفره من خدمات ومرافق سياحية راقية، هذا إضافة إلى الفعاليات الرياضية والترفيهية والمؤتمرات التي تستضيفها على مدار السنة. إضافة إلى الحملات الترويجية التي تقوم بها المجموعة على مستوى المنطقة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح الخليجيين والعرب.

وأضاف إن الفعاليات التي تنظمها دبي أسهمت في تعزيز مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تلاشى الاختلاف بين المواسم، وذلك بسبب رغبة الكثير في زيارة دبي، والتعرف إلى معالمها والاطلاع على مشاريعها العمرانية التي باتت صورة راسخة في أذهان الكثير من سكان دول العالم.

أنشطة ترفيهية

وقال رياض الفيصل رئيس شركه أصايل للسياحة إن الموسم الصيفي الحالي يتميز بتعدد الأنشطة الترفيهية، مشيراً إلى أن السائح الخليجي والمحلي يستحوذان على الحصة الأكبر من نزلاء الفنادق خلال الصيف.

إضافة إلى السياح الروس والأوروبيين الذين يفضلون أجواء دبي على أجواء البرد في دولهم. وأوضح الفيصل أن الأسعار المعقولة لفنادق دبي إضافة إلى ارتفاع مستوى الخدمة وتعدد الخيارات السياحية من أهم العوامل التي تساعد على استقطاب السياح صيفاً.

وأشار إلى أنه على الرغم من دخول العديد من الغرف الفندقية إلى الخدمة خلال العام الماضي، فإن دبي نجحت في استيعاب هذه الأعداد وحافظت على نسب إشغال مرتفعة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأسر الخليجية حولت برامجها السياحية من دول إقليمية إلى دبي لقضاء موسم العطلات.