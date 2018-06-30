مبادلة تنهي بيع حصتها في «إي إم آي ميوزيك»

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت مجموعة الشركات التي تمتلك حصة تبلغ 60% في شركة «دي إتش بابليشينغ إل. بي» بقيادة مبادلة للاستثمار عن إبرام اتفاق نهائي مع مجموعة سوني اليابانية لبيع الحصة المذكورة إلى شركة «سوني كوربوريشن أوف أميركا»، وهي شركة تابعة لمجموعة سوني ومملوكة بالكامل لها.

ومن المعروف أن «دي إتش بابليشينغ إل. بي» هي التي تمتلك وتدير شركة «إي إم آي ميوزيك للنشر»، وهي شركة نشر موسيقي متعددة الجنسية يقع مقرها الرئيسي في لندن، وتعد واحدة من أكبر شركات نشر الموسيقى على مستوى العالم.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن إبرام هذا الاتفاق النهائي يأتي في أعقاب التوقيع على مذكرة التفاهم الملزمة قانونياً للطرفين، والتي تم الإعلان عن إبرامها في 22 مايو الماضي. وأضافت بلومبيرغ أن إنهاء الصفقة مرهون بشروط محددة، ومنها موافقة الجهات التنظيمية. وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة سوني تعكف حالياً على دراسة تأثير هذه الصفقة على نتائجها المالية.