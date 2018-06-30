توقعات بتصاعد نمو اقتصاد الإمارات في 2018

المصدر: دبي - البيان

توقّعت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» البريطانية، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً أعلى خلال العام الحالي، بالمقارنة مع العام السابق، نتيجة اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعافي أسعار النفط وإطلاق مبادرات حكومية.

وتوقع البحث أن يستفيد اقتصاد الإمارات بصفة خاصة على المدى البعيد من موجات الاستثمارات التي تتدفق على قطاع النفط في أبوظبي، وأيضاً من الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي من أجل الريادة في عدة تقنيات جديدة.

وقالت الشركة في بحث حديث أجرته عن النمو الاقتصادي المتوقع في دول المنطقة خلال العام الحالي. إن اقتصادات الشرق الأوسط قد حققت نمواً قوياً في العام الماضي، خاصة في الربع الأخير منه.

وأوضحت أن هذا الاتجاه سيتواصل خلال العام الحالي، بل إن النمو الاقتصادي في غالبية دول المنطقة سيكون أكبر، خاصة في الإمارات، والمملكة العربية السعودية برغم فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الحالي، إلا أن ثمة عوامل ستؤدي إلى تلاشي تأثير هذه الضريبة وتعزيز النمو الاقتصادي في كلٍ من الدولتين خلال العام الحالي، خاصة في القطاعات غير النفطية.