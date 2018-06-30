شينخوا: العلاقات المصرفية بين الإمارات والصين تشهد مزيداً من التعاون

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال مسؤول بارز في مركز دبي المالي العالمي لوكالة أنباء (شينخوا) في مقابلة حديثة: إن العلاقات المصرفية بين الإمارات والصين، ستشهد مزيدًا من التعاون المستدام والمتنامي في المستقبل.

وأضاف سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي في تصريحات قبل حضوره مؤتمر معهد التمويل الدولي - الصين المالي 2018 الذي عقد أمس في بكين: إن قصة نجاح العلاقات بين الإمارات والصين «هي إحدى ثمار الاستثمار المستدام والتعاون الوثيق».

مشيراً إلى نجاح بنوك الصين الأربعة الكبرى من حيث إجمالي الأصول، وهي بنك الصين، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك الصين للتعمير، في ترقية تراخيصها المصرفية من كونها مجرد شركات تابعة، لتصبح فروعًا مكتملة في مركز دبي المالي العالمي.

وواصل جعفري حديثه قائلاً: إن مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتضن سوقي، ناسداك دبي وبورصة دبي للطاقة، والذي يعتبر أكبر منطقة حرة للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط، ومع ذلك، من وجهة نظر مركز دبي المالي العالمي، فإن هذه الإنجازات تشير إلى بداية رحلة أطول للعقود، أو حتى للأجيال القادمة.